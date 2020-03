Her er det nemlig snakk om tre positive effekter: Sokkelen har sårt tiltrengt energi, kan bidra til å redde klimaet og gir grunnlag for verdiskapende arbeidsplasser. Verden vil trenge energi fra olje og gass i flere tiår framover. Norsk olje, og i særlig grad gass, vil være en realistisk overgangsløsning til det grønne skiftet, for alternativet er dessverre i mange tilfeller mye mer klimafiendtlig kull.

Den norske industribransjen har nylig samlet seg om et ambisiøst mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. 40 prosent kutt innen 2030 og nær null utslipp i 2050. Denne målsettingen sto sentralt på oljebransjens årskonferanse torsdag. Statsminister Erna Solberg (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var blant de sentrale politikerne som støttet opp om kinderegg-tanken.

Havbunnen under norsk sokkel egner seg veldig godt for fangst og lagring av CO2. Det jobbes med å kunne lage hydrogen direkte fra naturgass og samtidig lagre utskilt CO2 dypt nede under havbunnen. Når hydrogen brennes, kommer det bare rent vann ut av eksosrøret. Her er det altså ikke noe klimaskadelig CO2-utslipp. Produksjon av stål, sement og visse kjemikalier kan vanskelig skje med fornybar energi. For denne industrien vil derfor fangst og lagring av CO2 være en god klimaløsning.

Havvind synes å ha et enda større potensial. Dette kan bli det nye industrieventyret på norsk sokkel. Det fordrer imidlertid at staten bidrar økonomisk til å løfte fram prosjektene i en startfase. Hvis norske myndigheter venter for lenge, vil andre land få et forsprang som det blir vanskelig å ta igjen. Kompetansen som norsk industri har på olje og gass offshore kan enkelt utvikles til teknologi for havvind.

Regjeringen og bransjen må gripe muligheten nå. Her har vi ingen tid å miste. Nå er det opp til regjeringen å gripe sjansen. Fine ord må følges opp med konkret handling, i form av mye penger og gode rammevilkår. Problemet er at per i dag er verken CO2-prosjekter eller havvind bedriftsøkonomisk lønnsomt i Norge. Men slike prosjekter er kloke samfunnsinvesteringer, og om noen år vil de også bli lønnsomme på alle måter. Derfor må regjeringen si ja til planene om fullskala CO2-fangst ved søppelforbrenningsanlegget i Oslo og ved sementfabrikken ved Brevik utenfor Porsgrunn.

Samtidig må oljeindustrien fortsatt gis gode rammebetingelser i mange tiår framover. Foreløpig er det ingen andre industriområder som gir i nærheten så god avkastning for det norske samfunnet. Det grønne skiftet må bygges på de sterke skuldrene til olje- og gassindustrien. Ja takk, begge deler. Norge muligheten til å satse offensivt. Det beste må ikke bli det godes verste fiende.