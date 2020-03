Norge skrev brev til IOC, men ba ikke om utsettelse

Norsk toppidrett rigger seg til for OL i Tokyo denne sommeren med den risikoen det innebærer for utøvere og støtteapparat. Kritikken har vært økende til det norske valget om å støtte IOC at lekene bør kunne gå som planlagt. Fredag ettermiddag offentligjorde NIF at Norge har skrevet et brev til IOC om sine bekymringer. Og det var stort sett det.

Norge ber ikke IOC utsette eller stoppe OL. De skriver bare om sin bekymring for situasjonen. Med en anmodning om at lekene ikke kan arrangeres før pandemien er under kontroll. Og ber om å få bedre innsyn i prosessene som leder fram til en endelig avgjørelse. Vi har skrevet det før og kan gjerne gjenta: OL må utsettes. Av respekt for utøverne, av respekt for den verdensomspennende kampen som nå pågår. Anttdopingarbeidet er ute av drift og utøvere får ikke kvalifisert seg. IOC ber likevel utøvere forberede seg etter beste evne.

I Norge innebærer det at Olympiatoppen har åpnet Toppidrettsenteret for 25 utvalgte OL-kandidater som kan få unntak fra Oslo kommunes medisinske begrensninger. Toppidrettssjef Tore Øvrevø mener han bare gjør jobben sin ettersom hans prosjekt er å forberede Norge til OL-deltakelse. Det har han jo rett i. Men Norge bør markere at dette kan vi ikke være med på.

Nå tror vi OL utsettes før eller siden uansett. Det innføres portforbud i New York og California. Verdens beste idrettsutøvere er like lammet som resten av befolkningen. De kan ikke presses ut på idrettsanlegg for å bli potensielle smittebærere. Bekymringen rundt i verden er økende. Fotball-EM er utsatt. Man bør gjøre det samme med OL.

"Bekymringen er ikke bare tuftet på hvordan den lokale koronasituasjonen eventuelt måtte se ut i Tokyo frem mot sommeren – det er også det globale bildet som her må legges til grunn for en avgjørelse fra IOC", sier Berit Kjøll i pressemeldingen som ble sendt ut fredag kveld.

Kadidaten som tapte ledervalget i Norges Idrettsforbund for Berit Kjøll på målstreken, Svein Mollekleiv, gikk fredag ut i VG og ba norsk idrett gi klar beskjed. «Idretten må forstå at dette er noe som er større enn den selv», sier Mollekleiv.

Norges idrettsforbund skrev et brev. Uten klar beskjed.