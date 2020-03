Hvordan hadde vi taklet denne karantenen for noen tiår siden, var et spørsmål stilt på Twitter denne uka.

Å ikke ha tilgang til nettet er umiddelbart en skremmende tanke. Å ikke få med seg siste nytt, miste det gigantiske underholdningstilbudet og muligheten til umiddelbar og direkte kommunikasjon med familie, venner og kollegaer, alt det vi har lært å ta fullstendig for gitt i løpet av noen få år, å miste alt dette er nærmest utenkelig.

Enn så lenge har nettet holdt, på tross av den enorme økningen av trafikken, og bruken av alle skjermer og maskiner i så å si hver eneste husstand. Men hva om nett-teknologien skulle svikte oss?

Da må trøsten være at vi har flere medier, de gode gamle massemediene som fungerer utenfor nettet, og som tallforskerne i NRK og TV 2 allerede har fortalt – vi vet å benytte oss av når det virkelig gjelder..

Seertallene for NRK den første helgen med tilnærmet unntakstilstand i landet forteller at vi vender tilbake til lineær-fjernsynets tilbud i ekstraordinære tider, akkurat som i jula og når det går påskekrim på skjermen, både for å følge nyhetsoppdateringene, men også for underholdningens skyld. Vi så i snitt 20 minutter hver mer på lineær-TV enn vi gjorde uka før, forteller Kampanje.

At fredagens «Nytt på Nytt» foregikk i et tomt studio, bare i selskap av tause TV-kameraer, skremte ingen fra å se Gullrekkas faste glansøvelse.

Tvert imot var det nesten 190.000 flere seere som fulgte fredagens spesielle panelprogram, hvor Bård Tufte Johansen og de andres vitser falt så stille til scenegulvet at det skapte en slags dommedagsfølelse for en som satt alene og lo litt prøvende hjemme i stua.

Opplevelsen av et dønn stille «Nytt på nytt» var med på å understreke den spesielle situasjonen vi befinner oss i nå, og det var godt å ha det kjente programmet på plass.

Jeg tror ikke jeg var alene om å sitte med en spesiell følelse denne fredagskvelden, dette var nesten en måte å få konstatert at man er del av et fellesskap, vel vitende om at det satt mange der ute og gjennomførte den samme øvelsen selv.

At Søndagsrevyen og Lørdagsrevyen var ukas mest sette TV-program på norsk TV, med over en million seere hver – forteller også sitt tydelige språk.

TV 2 har også fortalt at Nyhetskanalen var den tredje største av de norske i helgen som gikk, og melder at den nye, gode realityserien «Kompani Lauritzen» på lørdag kveld har over en million seere. Det har kanskje en større forklaring enn at bare det at serien er morsom TV.

For selv om denne karantenetida fører til enorm trafikk på strømmetjenestenes TV-serier og filmer, gir det norske medietilbudet en annen følelse av fellesskap når det gjelder som verst.

På samme tid som norske nettaviser opplever en enorm trafikkøkning, tyr vi til hjemlige medier på TV.

Statistikken fra NRKs tallknusere viser at trafikken økte enormt i dagene da regjeringen lanserte sine virustiltak, med en million nye unike brukere fram til fredagen den 13. – da kurven nådde en topp på over 2,7 millioner brukere. TV 2 forteller at kanalens hjemmeside nådde en ny «all time high» søndag, da TV2.no hadde nær 1,7 millioner unike brukere.

Norske radiokanaler vil garantert også kunne vise til økte lyttertall, nå som store deler av befolkningen befinner seg hjemme døgnet rundt. Skal man tro folk på sosiale medier har noen skrudd på radioen igjen, og reagert med «Når var det Nitimen fikk ny kjenningsmelodi siden?!?»

Svaret på «hva gjør jeg om internett knekker», er ganske enkelt. Da skrur enda flere av oss over på NRK på lineær-TV, erstatter kanskje den mye brukte internettradioen med mottakeren på kjøkkenet for å høre på NRK, P4 og norsk radio som formidler vår egen nære virkelighet.

Samtidig som norske medier rapporterer om enorm pågang, viser en annen statistikk på nettet hva folk er opptatt av akkurat nå.

På Netflix sin nye norske Topp 10-liste ligger «Pandemi» på femteplass. En dokumentarserie om forskere som jobber på spreng for å finne en vaksine mot et globalt, dødbringende influensavirus er blant det aller mest populære på strømmeren med det gigantiske underholdningstilbudet. Det er vel ikke akkurat den serien jeg ville brukt en kveld på nå for tida.

Helt personlig synes jeg det virker mer fristende å oppsøke en av NRKs sakte-TV-suksesser og la de stå på i bakgrunnen, eller rett og slett klikke inn på NRK TVs enorme arkiv av «Norge Rundt»-sesonger og la tankene vandre til en mindre dramatisk tid.

Og skulle de nye mediene forsvinne i teknokrasj, er det veldig lett å falle tilbake til gamle medievaner.