Disney+ åpner tirsdag 15. september.

Det er bare å fastslå at gamle medlemmer av Mikke Mus Detektivklubb ikke får rabatt på Disneys nye strømmetjeneste, selv om man fortsatt skulle ha medlemskortet i behold. Det har nok litt å gjøre med at det begynner å bli lenge siden 1981. Samtidig er nok heller ikke Mikke Mus den største stjerna i Disney-universet lenger. Han er vel nesten blitt glemt oppe i alt sammen. Ørene hans er forsvunnet fra Disney-logoen, erstattet av stjerneskuddet som illuderer magien som liksom omgir alt Disney.

Høydepunkter på de andre strømmetjenestene der ute: De beste seriene på Netflix

I forkant av Disney+s landing i Norge har The Walt Disney Company latt Andeby være Andeby, og heller promotert Star Wars-serien «The Mandalorian», som en av nysatsingene. I tillegg til ny stjernekrig, kan serien by på en nusselig baby-Yoda - allerede en stor berømthet. Serien er også en av ganske få nyheter på strømmetjenesten, som mest av alt er et gigantisk arkiv av kjente og kjære og klassiske Disney-titler, en hel katalog av filmene vi forbinder med magisk underholdning, eventyr og spenning, samt et Disney Channel på nett for barna.

Det vil komme mer nytt i denne butikken etter hvert, selv om produksjonen av planlagte storfilmer og serier har blitt forsinket av koronapandemien. Med en katalog på over 500 filmer, rundt 7.300 TV-episoder og en imponerende gjeng av populærkulturelle ikoniske figurer og varemerker skal den være svært kresen, for ikke å si litt i det vanskelige hjørnet, som blir sittende og erklære at «det er jo ingenting å se her».

Baby-Yoda, ny favoritt fra Disneys enorme katalog av underholdning. Foto: The Walt Disney Company

Verdens største underholdningsaktør er kommet til Norge på nett for å forføre og fortrylle liten og stor, forhekse oss til å glemme at det finnes et NRK, at vi allerede abonnerer på Netflix, HBO Nordic, TV 2 Sumo og Viaplay, og heller bruke tid – en god del kvelder – på tråle Disney+ sitt mangfoldige univers. Det er snart ikke den kjente figuren og franchisen igjen, som Walt Disney Corporation ikke har sikret seg. Snehvit, Askepott, Mowgli, Bambi og Dumbo har for lengst fått selskap av Ole Brumm, Muppetene, Luke, Leia og Darth Vader, Tarzan og Indiana Jones, Captain America, Spiderman og Hulken, Bart og Homer Simpson. For ikke å glemme Mikke Mus og Donald Duck da. Andebys gamle helter har en plass i arkivet de også, selv om de er lett å glemme når Lynet McQueen suser over skjermen og «Toy Story»-filmene ligger i kronologisk rekkefølge. Disney-kompaniets rekkevidde og makt er så enorm at det kan gjøre flere enn en kringkastingssjef på Marienlyst og en Netflix-kakse i Los Gatos, California litt bleke om nebbet. Mikke Mus-selskapet har muligens vokst seg større enn Walt Disney selv våget å drømme om: «Jeg håper bare at vi aldri vil glemme en ting – at alt dette startet med en mus.»

Mikke Mus, figuren som lenge var Walt Disneys mest berømte trekkplaster og logo-figur. Her i debuten. Foto: The Walt Disney Company

Sitatet er fra jubileumsskryteboka utgitt av konsernet selv til Walt Disneys 100-årsjubileum i 2001. Mikke dukket først opp i den knirkete tegnefilmen «Steamboat Willie» i 1928. Spol fram til 2020, og vi kan fastslå at Walt Disneys håp ikke gikk helt i oppfyllelse. Donald Duck & co. er på dødsleiet i bladhylla. Dette er antikverte figurer vi ser på julaften, mens en armada nye Disney-figurer har tatt over barnas eventyrverden. For fem år siden solgte «Frost» lett 300.000 dvd og blu-ray over disk. Vi har kjøpt over 550.000 av «Løvenes Konge», minst. Det forhindrer nok ikke at filmen(e) vil gå varme på Disney+ i høst.

Sven, superstjerne blant ungene etter opptreden i Frost». Foto: The Walt DisneyCompany

Disney har brukt tiår, for ikke å si ett hundre, til å dyrke fram den gode, magiskeDisney-følelsen, først og fremst via filmeventyr, men også ved et PR-maskineri som framhever denne magiske godfølelsen, som har etablert «disneysk» som eget adjektiv (om enn også i negativ betydning). I Disney-universet lærer barna forskjellen på rett og galt, at man skal være snill og god, inkluderende og rettferdig. Dette er selvsagt prisverdige budskap. At ikke alt ved Disneykonsernets egen historie tåler dagens lys, har lett for å bli borte på stjernehimmelen. Walt Disney har alltid vært et selskap tuftet på tradisjonelle amerikanske konservative familieverdier. Tegnerne som sto bak de første filmene jobbet på slavekontrakter. For fire år siden støttet The Walt Disney Company Donald Trumps presidentkampanje med fem millioner dollar. Disney-konsernsjef Bob Iger er en konservativ republikaner og stilte som rådgiver for president Trump, til han så den ødeleggende politikken på nært hold og takket for seg. Siden har Disney-tonen endret seg i takt med urolighetene i USA. Denne våren har selskapet sendt ut det ene budskapet etter det andre, blant annet til sine ansatte, og bedyret at de står for antirasisme og mangfold, og tar avstand fra president Trumps hatpolitikk.

Det er uansett de magiske, spennende og frydefulle opplevelsen vi forbinder med alt Disney. Det er de gode øyeblikkene som er forklaringa på at mange av oss kommer til å abonnere på Disney+ denne høsten, selv om vi kjenner igjen så mye av strømmetilbudet fra før, fra videokassettene som ligger i kjelleren og DVD-ene som er på loftet. Vi ser gjerne de magiske øyeblikkene om igjen, for det er jo ikke bare barn som liker å se favorittene om igjen. Det er ikke ungene som kjøper de gamle Disney-filmene på VHS på eBay for tusenvis av kroner (!). Det kan være en og annen Mikke Mus-detektiv.