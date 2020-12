Manchester United viste forrige sesong at de kan slå Manchester City. Hele tre ganger beseiret de sine naboer. Men det var forrige sesong.

Lørdag møtes de to gigantene til en kamp der begge managere trenger et resultat. Manchester City har til nå hatt en variabel sesongstart i Premier League, men reddes av at også andre klubber har snublet. Det samme kan sies om Manchester United, som til tross for å ligge ett poeng foran sine rivaler, nå er i en knipe etter exiten i Champions League.

Poengmessig kan man hevde at det ikke er noen krise for noen av Manchester-klubbene. Begge klubbene har dessuten hver sin kamp til gode. Vinner de sine hengekamper vil de samtidig ha heng på teten. United slipper nesten alltid inn mål denne sesongen. City pleide alltid å score, men til nå har det vært variert også der. Aguero er tilbake og City har hatt et visst tak på United på Old Trafford de siste årene. Mange vil derfor mene Pep Guardiola er favoritt til å ta med tre poeng lørdag, mens Ole Gunnar Solskjær vil stå igjen med null foran et stadig mer pågående pressekorps og fans som mister troen litt mer for hver dag som går.

Manchester United må fortsette sin europeiske jakt på trofeer i Europaligaen. Prestisjen er ikke i nærheten av å være den samme som i Champions League. Dette kan også prege det kommende overgangsvinduet, men det kan også være gode nyheter for flere spillere. Særlig keeper Dean Henderson vil få flere kamper når neste motstander kan hete Molde og Ikke Real Madrid. At flere spillere får prøve seg kan skape samhold i spillergruppen.

I potten foran en av årets største kamper ligger det en billett til å kjempe i toppen av årets liga. Uavgjort vil nok City kunne leve med. For United er kun seier godt nok. Slik er dynamikken i toppfotball. City kan nemlig fortsatt vinne Champions League.

Vinneren av møtet lørdag kveld vil krype opp i ryggen på Tottenham og Liverpool. For Pep Guardiola vil en seier være nok til å stille kritikken. For Solskjær vil en seier bare gi et lite pusterom. Nå når United er ute av det gode selskap i Europa, må klubben kjempe i toppen av ligaen. Dette vil fansen både kreve og forvente. For hvert eneste tap vil bekymringene komme krypende. Med bekymringene vil presset på Solskjær øke. Skal det bli ro i rekkene må United slå City.

