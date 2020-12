For en som prøver å få orden i økonomien sin, bli solid, som det heter på bankspråket, er å ha gjeld omtrent som det er for en bonde å ha mus i kornbingen. Beholdningen minker. Med tre millioner i lån og fem prosent rente forsvinner det 150.000 kroner ut av økonomien din hvert år.

Penger du aldri ser igjen.

Les også: Slik sparer du smartest til barna (+)

Forhåpentligvis er det snakk om et boliglån, og da får du jo fordelen av tak over hodet for pengene. Det er ikke uvesentlig. Men skal du «bli solid», må du faktisk få betalt ned det lånet slik at du kan begynne å spare til deg selv i stedet for å betale renter til banken. Likevel gjør vi nordmenn det motsatte. Vi elsker å låne penger. Veksten i norske utlån er større enn veksten i økonomien vår, og har vært det lenge.

Det er deilig å låne billige penger, men folk og foretak blir mindre solide for hver dag som går.

Jo, men boligen min stiger jo mer i verdi enn jeg betaler i renter, tenker du kanskje? Og det har den jo gjort lenge. Ja, hvis du ikke bor i Stavanger, da. Der har boligene falt kontinuerlig i pris siden 2014. Altså i over seks år. Siddisene har blitt minnet på at ingen trær vokser inn i himmelen.

Det har foreløpig ikke fått voldsomme konsekvenser.

Les også: Lufthansa kutter 29.000 jobber

Boligene er jo like fine å bo i selv om prisen faller. Men hvis både ledigheten og renta hadde vært høyere, ville mange fått en ubehagelig telefon fra banken.

Da ville avisenes forsider snart sett annerledes ut.

Grunnleggende finnes det bare to måter å få penger til å vokse på. Du kan sette dem i noe som øker i pris, eller du kan sette dem i noe som produserer noe av verdi. Det første er spekulasjon, det andre er å investere. Begge deler kan gi deg både gevinst og tap. Men for et samfunn over tid er det bare investering i produksjon av verdier som øker velstanden. Jo flere personer og foretak som satser på å leve kun av at prisene stiger, jo nærmere kommer vi den dagen det ikke går lenger.

Les også: – Det er nok fattige barn i Sandnes til å fylle tre barneskoler (+)

Nå som renta er så lav kan det være fristende å låne mer eller å ikke betale avdrag.

Det merkes jo nesten ikke allikevel. Men over tid er det gjerne lønnsomt å gå motsatt vei av flokken. Tenke at nå er penger billige. Det betyr jo at pengene er mindre verd. Da kan du gi dem tilbake til banken. Så kan du heller bruke litt mer på deg selv når pengene blir dyrere igjen. De er mer verdifulle da, pengene.

Danskene gjør det. De har gått motsatt vei av oss det siste tiåret. Der nede er renta negativ og har vært det i over fem år. Det er enormt billig å låne penger. En nordmann ville sannsynligvis sagt at man må være idiot hvis man er dansk og ikke låner så mye man kan. Likevel betaler danskene ned på lånene sine istedenfor å øke dem. Folk og foretak blir mer solide. Kan det hende de har forstått noe vi ikke har forstått?

Kan det ha noe å gjøre med at de husker forrige boligkrakk?

I Danmark stupte boligprisene i 2006 og var ikke tilbake på samme nivå før elleve år senere, i 2017. Det er bare tre år siden. Her i Norge må vi 30 år tilbake for å se noe lignende. Ingen som i dag er under 45 år gamle husker hvordan det var å få en telefon fra banken den gangen.