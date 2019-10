– Staten skal ikke sponse forbedringer av barns utseende. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil.

Det sa helseminister Bent Høie (H) da han skulle rettferdiggjøre kuttet i refusjonsordningen for tannregulering, som dukket opp som en nyhet da statsbudsjettet ble lagt fram mandag. Kosmetisk tannregulering, passer regjeringen på å kalle det. Som om tannregulering er det samme som botox og fillers. Som om tannregulering er noe mange ønsker.

De av oss som har hatt det vet at det er vondt, upraktisk, og allerede ganske dyrt. Det får heller ikke komplimentene til å hagle.

Kuttet vil bety at om lag 10.000 barn ikke lenger vil få støtte til behandlingen. Det rammer barna som går inn i kategorien «gruppe C», altså som ikke trenger tannregulering av medisinske årsaker, for å kunne snakke og spise. I Helfos henvisningsskjema for behandlingen, står denne gruppa definert som de som har «et klart behov». De vil kunne snakke og spise uten, men behovet er der like fullt.

Det er en kunst å kunne selge inn et budsjettkutt som om det var et tiltak som gagner befolkningen. Forrige gang Bent Høie ville kutte i tannreguleringsstøtta, for et år siden, mente han at ordningen var usosial. Denne gangen har han vridd til enda et hakk. Regjeringen vil bekjempe kroppspresset. Dette gjør de ved å gi foreldre en tyngre økonomisk byrde dersom barnet deres har «et klart behov» for tannregulering. Hvis poden har et overbitt på mellom seks og ni millimeter, som jo er ganske mye i en munn, så er rådet fra regjeringen at du bare skal la barnets tenner være sånn. Med tenna på tørk skal barnet ditt stå i kampen mot kroppspresset.

Det er så mange ord som er fristende å bruke om dette kuttet. Men det aller verste er måten Bent Høie og regjeringen vrir seg unna konsekvensene. Istedenfor å stå i reaksjonene, og innrømme at de kutter for å spare penger, fordi de vil prioritere strengere, så retter de søkelyset mot foreldre som ønsker at barna deres skal ha en sunn og god tannstilling. Plutselig var det foreldrene som var de overflatiske, og regjeringen som kjemper for at barna skal få se «naturlige» ut.

Mange i den såkalte gruppe C vil nok fortsatt få tannregulering. Forskjellen er bare at det blir dyrere for foreldrene. Og de foreldrene som ikke har råd, og ikke minst barna deres, blir enda mer alene.