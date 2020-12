Ikke nok med det. Partilederen har noe til felles med Dionne Warwick også. Samt skateboardstjernen Tony Hawk, Chaka Khan. Lil Wayne. Vi snakker selvsagt om «Maskorama». Som en million nordmenn vet, var det hans glade åsyn som dukket fram da fugleskremselet måtte gå i andre runde av «Maskorama». I mars ble tidligere Alaska-guvernør og populist-politiker Sarah Palin avslørt som sangeren inne i en rosa bjørn, i den amerikanske versjonen av «The Masked singer». Dette koreanske TV-konseptet har gått sin seiersgang rundt om i verden før NRK våget å satse på det, et 20 millioners herlig sirkus, en miks av kjendiseri, sangglede, imponerende karneval og tidvis karaoke som ligger an til å true lille julaften-programmet «Kvelden før kvelden»s faste posisjon som årets mest sette på TV. Lørdag er det finale, og vi kan fastslå at dette i hvert fall ikke ble en kalkun.

De høye seertallene showet har hatt, sier noe om hvor stort savnet etter noe mer er der hjemme i de tusen hjem. Alt har jo blitt avlyst i år, også den ene store TV-hendelsen etter den andre – fotball-EM, sommer-OL, og, ehem, Eurovision Song Contest ...

«Maskorama» har blitt en diger snakkis på mange språk de siste to årene, ikke minst fordi showet byr på overraskelser i form av hvem det er som skjuler seg inne i de sinnrike kostymene – de som Kjell Nordström, designeren i NRKs utgave står bak og har omtalt som «grisevarme, tunge og jævlige å ha på seg». Disse kostymene han har skapt – sammen med blant annet Dagsavisens egen autoritet innen mote og design, journalist Sissel Hoffengh, må det legges til. De er imponerende håndverk og praktfulle skuer, med på tilføre showet glamour, glitter og galskap og gjør jobben – de gjør det nærmest umulig å se for seg hvem det er som synger. Dette sløret av mystikk er en av ingrediensene som gjør kjendisgjetteleken til morsom underholdning.

Jeg skal ikke våge å påstå at «Maskorama» er den eneste forklaringen på at Senterpartiet plutselig er Norges største parti på meningsmålingene i høst, men partilederens deltakelse skadet ikke imaget hans. Dette sikret ham PR, publikum og presse som politiske rådgivere bare kan drømme om. At han sa ja til å bli med på moroa forsterker imaget som folkelig og lite selvhøytidelig. Men dette kunne endt med mageplask også. Å være med i nye underholdningskonsepter, særlig et sirkusprega show som «Maskorama» medfører alltid en risiko.

NRK var heller ikke sikre på at dette ville falle lørdagspublikummet deres i smak. På Marienlyst var programmet kategorisert som «rødt», slik NRK vurderer formater og serier med høy risiko. Og hadde seerne delt Dagbladets vurdering om at «Maskorama» var totalt katastrofe, ville noen hatt en saftig regning på 20 millimasoner kroner å forklare. Dette showet kunne vært for ståkete og vilt, et for prangende spetakkel, i en høst som denne.

Dette var noe NRKs ansvarlige vurderte i forkant, skriver Kampanje.com. Men frykten er gjort til skamme. Og nå sitter kanskje programsjefer i NRKs kommersielle konkurrenter og tenker «fillern».

Seertall og jubel i sosiale medier forteller at «Maskorama» var akkurat det mange trengte – over 1.1 millioner av oss, faktisk. Showet er blitt høstens snakkis, i den grad at NRK får daglig drahjelp av nettmediene. Det er «Maskorama»-saker overalt, men få av dem som handler om det alle lurer på. For hvem i all verden er den groovy gull-elgen i platåsko? Den funky vikingen? Og burde vi vite navnet på den utrolig dyktige sangeren som gjemmer seg i Trollet? De kan jo være hvem som helst, skal vi tro gjetteleken til de tre «ekspertene» i panelet.

At «Maskorama» samler over 70 prosent av alle som ser på lineær-TV mellom åtte og ni lørdag kveld, forteller at det glade sirkuset kom som en velkommen adspredelse etter ni måneders pandemiliv. Dette er kjærkommen virkelighetsflukt. En opplevelse som tar fokuset vekk fra høstens tunge tanker, og spørsmål type «når kommer vaksinen!». Lørdagens nasjonale fellesopplevelse blir å gjette hvem deltakerne er, i det som har vært et godlynt, gøyalt, lekent og lekkert TV-show. Intet mer, intet mindre. Som må sies å være veldig godt produsert, med tanke på omstendighetene.

Det er jo ikke en sjel i salen. I et show som skriker etter publikum. Her skulle det vært applaus og jubel, og programleder Silje Nordnes’ oppgave skulle være å roe gemyttene og holde tråden. Uten menneskelig liv og røre blir det mange stillhetenes øyeblikk formidlet av kameraene, show-stoppende, tunge situasjoner som er enhver TV-producer og programleders mareritt. Ikke har de tre i panelet mye å spille på inne i pleksiglass-avlukkene sine heller.

Det som liver opp er deltakernes prestasjoner, godt innpakka i heftige sceneshow og koreografi, dansere, lys og lys, som noen av dem saktens trenger. Noen har imponert med sine vokale prestasjoner. (Men sist lørdags versjon av «Burning Down The House» snakker vi aldri mer om, okay?) Poenget er - på tross av mange slags utfordringer har showet gått så det suser.

Nå er det snart finale, og vi skal se Vikingen, Elgen og Trollet ta av seg hodene og vise hvem der. I akkurat den rekkefølgen, mener i hvert fall jeg. TV-suksessen kan også sørge for at produsent Fremantle får en bestilling på mer «Maskorama» fra NRK. Når Marienlyst først har vurdert ferdig, om hvorvidt nordmenn i en ikke-pandemiens tid har like stort behov for denne sorten virkelighetsflukt som høsten 2020. Om den tid kommer, vil det i hvert fall ikke være vanskelig å få politikere til å stille.