«Og gjesten hos Anne Lindmo i kveldens program er – helseminister Bent Høie!» sa de på TV en fredags kveld. Min egen reaksjon på denne harmløse nyheten overrasket meg. Jeg fikk plutselig en uimotståelig trang til å hyle høyt. Til å rope: «NEI! Vær så snill! Ikke mer Bent Høie nå!»

Jeg ble overrasket, for det er ikke slik at jeg ikke liker Bent Høie eller noe. Tvert imot. Jeg har alltid hatt sansen for Høies milde, men kompetente og stødige framtoning. Og han har jo vært der så lenge. Det er allerede et år siden Høie satte rekorden som Norges lengstsittende helseminister. Så lenge har han sittet som helseminister at jeg ikke lenger er i stand til å huske hvem som hadde den posten før ham. Kanskje var det ingen helseminister i Norge før Bent Høie?

Kanskje vi i framtida vil snakke om Bent Høie slik foreldregenerasjonen min snakker om Einar Gerhardsen. «Du vet, før hadde vi jo bare en statsminister, og det var han Einar Gerhardsen», pleier faren min å si. Om 20–30 år kommer vi antakelig til å si: «Før hadde vi jo bare en helseminister, og det var han Bent Høie. Det var jo han som fikk oss gjennom den koronakrisen den gangen. Vask hendene! sa han bestandig».

Det er nettopp det. «Vask hendene». Det er nok det som har begynt å gå meg på nervene. Helt siden Norge stengte ned, i sju uker, har Bent Høie stått der på sine daglige pressekonferanser. På sitt rolige, men bestemte vis har han kommet med sine faderlige formaninger: «Vask hendene dine. Hold avstand. Du kan ikke dra på hytta nå. Hold ungene dine hjemme. Unngå unødvendige fritidsreiser. Jo, kanskje kan du få kjøre deg en liten tur til sommeren. Men bare i Norge». Samtidig formaner han på en så sympatisk og mild måte at det er vanskelig å bli skikkelig sint på ham. (Irriterende nok). Når han da i tillegg holder rørende taler til ungdommen («Neste sommer finnes ikke når du er ung»), så er det kjørt.

Selv tok jeg meg i å lure på hva Bent Høie ville sagt om at vi i påsken dro på besøk til svigerinna mi – i en annen kommune! Var det greit for Høie, tro? I sju uker har Bent Høie vært vårt lett skarrende, moralske kompass. Det har vært Høie til middag og Høie til kvelds. Aldri har vel en helseminister beveget seg så langt inn i det norske folks private sfære. Ja: Hver gang jeg vasker hendene, tenker jeg faktisk på Bent Høie. Når jeg ser litt for mange glade unggutter spille fotball på sletta i nabolaget, lurer jeg litt urolig på hva Bent Høie ville sagt om det.

Da jeg satt der den fredagskvelden og hørte NRK varsle enda mer Høie på Lindmo, så ble det bare for mye for meg. Det ble en overdose Høie. Men kanskje det bare er meg? Jeg spurte moren min, en av de få personene Høie lar meg treffe akkurat nå. «Er du også litt lei av Bent Høie?» spurte jeg. «Ja», nikket hun. «Jeg er i grunnen veldig lei av at han hele tida ber meg vaske hendene».