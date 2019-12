Lærernormen står til stryk

Regjeringen har innført en norm for hvor mange lærere det skal være i skolen. Opplæringslovutvalget anbefaler å droppe normen, men kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier nei. Lærernormen var en budsjettseier for KrF og ble vedtatt før jul i 2017. Høyre var egentlig imot, men nå føler kunnskapsministeren at han må være lojal mot kompromisset mellom de fire borgerlige partiene. Høyre vant for øvrig den gang fram med partiets kvalitetskrav.

Lærernormen innebærer at det skal være minst en lærer per 15 elever i barneskolen og en lærer per 20 elever på femte til tiende klassetrinn. Dette er en dårlig løsning, er beskjeden fra eksperthold. Det regjeringsoppnevnte utvalget mener at lærernormen binder opp betydelige midler i en ordning som er lite fleksibel for kommunene. Her tas det lite hensyn til at elever har ulike behov, og det er risiko for at det settes inn for få lærere i de spesielle tilfellene hvor det lokalt er behov for styrket innsats.

Regjeringen skal ha honnør for å satse på økt kvalitet i lærerstanden, blant annet gjennom gode muligheter for etterutdanning. Dette vil på sikt gi oss en bedre skole. Men flere av tiltakene virker negativt her og nå. Regjeringen har skjerpet kompetansekravene for lærere og dessverre gjort dette med tilbakevirkende kraft. Dermed blir mange gode lærere med lang praksis i realiteten «avskiltet». Dette kommer på toppen av en allerede stor lærermangel. Statistisk sentralbyrå anslår at Norge vil mangle 5.800 kvalifiserte lærere om tjue år. På den annen side kan regjeringens oppgradering av læreryrket føre til at flere lærere forblir i yrket.

En stivbeint lærernorm fører til at alle elever og skoler skjæres over en kam. Det gis lite rom for lokal tilpasning. Samtidig svekkes det lokale selvstyret. Normen innebærer nemlig at kommunene mister en del av friheten til selv å prioritere lærerressurser ut fra lokale behov. Noen steder må eksempelvis eldreomsorgen lide fordi staten har bestemt hvor mange lærere det skal være i skolen. Dette kommer på toppen av flere andre ordninger hvor staten bestemmer minstenivået på kommunal innsats. Normen for antall ansatte i barnehagene er et slikt eksempel.

Det kan innvendes at det er for tidlig å ta omkamp om en lærernorm som bare har virket i et drøyt år. Problemet er bare at det kom nok av innvendinger i forkant, som vi nå på nytt har fått godt dokumentert i Opplæringsutvalgets utredning. Lærernormen ble innført på et sviktende grunnlag, og den kom som resultat av en politisk hestehandel. Kritikken preller av som vann på gåsa. KrF har fått veto, og det har dessverre gått prestisje i saken.