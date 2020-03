Søndag er det Kvinnedag, igjen. Selve dagen feires hvert år med frokost på senga, duftlys, fotmassasje og carte blanche til å sove bort en deilig, solfylt formiddag ... Og så videre.

Men hjemme hos oss opererer vi med Kvinneuka, selv om jeg vet at det klinger feil. Én dag monner liksom ikke når vi skal feire Kvinnen, og hennes dag. En ukes hyllest er det minste vi kan gjøre. Det er mulig vi blander Kvinnedag og Morsdag, men det er nå engang dette vi gjør.

I år har derfor Medlåntakersken kunnet meske seg på hotell i Trondheim mens mann og barn har holdt heimen denne uka. Vasket, bakt, tvunget barn i seng, truet barn ut av seng, matpakker, bringing, henting, rydding, bretting, matlaging. Mye av det vanlige, egentlig. Det er en grunn til at uttrykket «bak enhver kvinne står en utslitt, dyrkende inntil det selvutslettende mann» har fått sånt feste hos oss alle.

Derfor er det med forferdelse jeg leser i egen avis at 90 prosent av verdens befolkning, også damene selv altså, har fordommer mot kvinner. Dataene viser at nesten halvparten av alle mennesker mener menn er bedre politiske ledere enn kvinner, og mer enn 40 prosent mener menn er bedre bedriftsledere. Nesten en tredel av alle menn og kvinner mener konemishandling er greit.

Hjemme hos oss setter vi i snitt hunkjønnet svært høyt. Én av tre ikke-kvinner setter kvinner i sin alminnelighet høyt, og innrømmer en slags Richard Attenbourough’sk fascinasjon for dette utrolig mangefasetterte, sammensatte og mystiske vesenet, mens to av tre setter vårt eget lokale eksemplar høyest av alt.

Den siste brukerundersøkelsen vi gjorde hjemme, viste at to av tre ikke-kvinner setter mødre/kvinner høyere enn fedre/menn. Målingen er helt fersk denne uka.

Samme undersøkelse gjort i uke 10 viser at 100 prosent av familiens medlemmer savner mor. Dette gjelder både i aldersgruppa 0–18 og 40+.

På spørsmålet «på en skala fra én til ti, hvor umiddelbart savner du husets kvinne», svarer alle ti. I kommentarfeltet på spørreskjemaet står det: KÅMM HJEMM NÅ. VORR ER DU?

På spørsmålet «hvor sterkt er savnet av mor/kvinnen etter 24 timer», her var svaralternativene «lite», «veldig» og «helt inntil beinet jævlig sterkt» svarte respondentene alternativ tre, «helt inntil beinet jævlig sterkt». På spørsmålet «er opplevelsen av savn av mor større enn av far når de er borte» svarte alle respondentene ja.

På spørsmålet «elsker du mor/kvinnen mer enn noen annet på jord» svarte alle respondentene ja. SOM FOTTBALL NESTEN, skriver en. Vedkommende er av personvernhensyn anonymisert.

På spørsmålet «opplever du at far er en adekvat omsorgsperson» svarte 67 prosent nei.

På spørsmålet «opplever du like stor frihet til å gjøre egne valg med far» svarte respondentene i gruppa 0–18 nei. SJEMPESTRENG. MAMA SNILL, skriver en.

På spørsmålet «kunne husets kvinne vært byttet ut med en annen kvinne» svarte 100 prosent nei. Men her var svarprosenten noe lavere. En av kommentarene var: Dette er helt hypotetisk, og helt avhengig av kontekst. På spørsmålet «hvem lager best pizza» svarte alle respondentene far. Fra kommentarfeltet kan det siteres: TÅMMEL ÅPP! PAPA BEST.

Ingen barn eller menn ble skadet i produksjonen av denne teksten, som kan inneholde spor av humor. Vi beklager på forhånd til alle som føler seg krenket eller er opprørt.