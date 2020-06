I en tekst krydret med sterke ord, som «overklassetøvet» og «dilldall på kjempedigre tallerkener», stiller Rønsen noen syrlige spørsmål.

«Har Dagsavisen virkelig brukt 12.000 kroner av sitt trange budsjett for å anmelde maten på luksusrestauranten Maaemo?»

Svaret på det er at restaurantanmelderne holder seg innenfor sine samlede budsjetter. Noen ganger brukes det mye penger og andre ganger lite. I sum driver vi nøkternt og i tråd med idealene.

«Mitt poeng er at denne typen gastronomiske utflukter ikke har noe å gjøre i spaltene til en avis som henvender seg til vanlige folk». «Dermed henvender jeg meg direkte til sjefredaktøren: Hvordan forsvarer du denne typen penge(mis)bruk?», fortsetter Rønsen.

Hvis det var slik at vi bare skrev om luksus, ville Rønsen utvilsomt hatt et poeng, men slik er det ikke.

Å fastslå at Dagsavisen en sjelden gang ikke skal kunne skrive om en dyr restaurant som er nyhetsaktuell fordi den akkurat har flyttet og mistet sine Michelin-stjerner, er som å kreve at Klassekampen bør kutte ut spalter om klassisk musikk og kunst og erstatte det med kultur som folk flest bruker tid på, som fotballkamper og «Paradise Hotel».

I mine øyne skal en god avis ha litt av hvert. Stoff som opplyser og informerer, noe som er rent forbrukerorientert og noe som inspirerer til virkelighetsflukt.

Det kan ikke være slik at bare de rike og bemidlede skal kunne drømme om, eller unne seg, noe ekstra.

Om noen av våre 190.000 daglige lesere skulle klare å ta seg råd til å spise på en Michelin-restaurant eller unne seg en ferie eller spabehandling, er det ikke noe jeg synes de skal ha dårlig samvittighet for.

Sosialdemokratiet handler ikke om å dyrke forskjeller eller holde folk flest nede, men om å servere bedre løsninger – og kanskje litt luksus – til oss alle!

Rønsen skriver at han selv er mer interessert i å lese en sammenligning av Folkets Kebab og Peppe’s enn om Maaemo.

I Dagsavisen, som er motoren for utgaver i Fredrikstad, Stavanger, Moss og Drammen, samt lokalavis i Oslo, skal vi bry oss om både det som er nasjonalt og lokalt. Sånn sett bør vi ha rom for både Maaemo og den gode kebabkiosken på vei til Vålerengas stadion.

Selv vil jeg tilføye at jeg har spist flere ganger på Folkets Kebab på vei på kamp med jentungen. For lesere utenfor Oslo øst, kan det likevel nevnes at Snappys ved Bragernes torg i Drammen er min kebabfavoritt i våre fem avisbyer, men at hamburgerrestauranten «The Shack» i Stavanger anbefales enda varmere. God fredag!