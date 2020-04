Gang på gang har skjønnlitterære forfattere utgitt fantasifulle bøker om fremtidsvisjoner, noen ganger også bøker som forandrer den faktiske historien, som et farevarsel om hva som kan komme til å skje. Karel Capecs «Salamanderkrigen» (1936), og «1984» (1949) av George Orwell er internasjonale klassikere i denne genren. Her i Norge er Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove» (1937) en rystende advarsel om sammenbruddet i sivilisasjonen under 2. verdenskrig.

For 16 år siden utga den amerikanske forfatteren Philip Roth romanen «The Plot Against America» («Konspirasjonen mot Amerika»), en kontrafaktisk historie om presidentvalget i USA i 1940, med fatale konsekvenser både for USA som nasjon og for forløpet av 2. verdenskrig. I boken stiller Roth opp flyhelten Charles Lindbergh som republikansk kandidat mot den sittende president Franklin Delano Roosevelt. Lindbergh vinner. Lindbergh representerer den ekstreme høyrefløyen i USA, en gruppering som ser med vennlige øyne på Hitler-Tyskland og nazismen, i motsetning til den sittende president Roosevelt som støtter Storbritannia også før USA selv blir dratt med i krigen ved angrepet på Pearl Harbor 7. desember 1941.

Lindbergh sier under valgkampen at valget ikke står mellom «Lindbergh og Roosevelt, men mellom Lindbergh og krigen»: Hans enkle slagord er «America First».

Lyder det kjent? Dette var også Donald Trumps slagord ved valget i 2016. I denne boken, som altså ble skrevet 12 år før Trump dukket opp på den politiske arena, varsler Roth med forutseende tyngde om hva som hender dersom en reaksjonær populist gjennom enkle slagord og systematisk løgnpropaganda kommer til makten. (Boken er også glimrende filmatisert i en TV-serie på seks episoder, alle nå tilgjengelige på nettet.)

Lindbergh ble verken presidentkandidat eller president i USA. Men han var en av de ledende propagandister for «America First» og han næret så sterke sympatier for nazismen at han forlot sin offisersstilling i flyvåpenet året før USA selv ble trukket inn i verdenskrigen. Roosevelt nektet ham å vende tilbake som oberst i reservestyrkene etter at krigen brøt ut. Både Lindberghs nazivennlighet og hans nedlatende syn på jøder heftet ved ham i ettertiden.

Med Donald Trump har både boken og TV-serien fått en aktualitet som vitner om et klarsyn fra forfatterens side der han gjennom kontrafaktisk historieskrivning varsler om dagens situasjon. USA har i dag en president med autoritære, populistiske og antidemokratiske karaktertrekk. Hans narsissisme og patologiske løgnaktighet stiller ham dessuten i særklasse blant rekken av amerikanske presidenter. Hitler er ingen interessant sammenligning, heller ikke USAs situasjon under 2. verdenskrig. Men Trump dyrker autoritære ledere og regimer verden rundt, fra Vladimir Putin i Europa, til Xi Jinping og Kim Jong-Un i Asia og Jair Bolsonaro i Latin-Amerika, mens han med forakt omtaler demokratiske ledere som Angela Merkel i Tyskland. Den amerikanske presidenten stoler mer på Putin enn sine egne etterretningstjenester.

Saken fortsetter under bildet.

Forfatter Philip Roth døde i mai 2018. Foto: Richard Drew/NTB scanpix

Roths visjonære advarsler bør ikke gå upåaktet hen utenfor USA. Et sammenbrudd i amerikansk demokrati kan få dramatiske internasjonale konsekvenser, noe vi allerede ser tegn til. Stansen i bevilgninger til WHO er det foreløpig siste trekk i en serie Trump-handlinger der USA melder seg ut av internasjonale organer til fordel for tosidige ordninger der USA kan dominere og true motparten. Trusler, skjellsord og straffetiltak erstatter diplomati og samarbeid.

Amerikansk demokrati er i fare under Trump. Ytringsfriheten settes på prøve når presidenten dag etter dag stempler seriøse nyhetsformidlere som falske medier, enten det gjelder New York Times, Washington Post, CNN, CBS, NBC, ABC og de fleste andre, bortsett fra Fox News som daglig sørger for å massere presidentens ømme ego. Journalister som våger å stille ham mildt kritiske spørsmål får sitt pass påskrevet – de er avskyelige og løgnaktige.

Trump mener han som president uten videre har myndighet til å suspendere Kongressen fordi den bruker tid på å godkjenne hans forslag til føderale dommere og andre høytstående embetsmenn. Det demokratiske folkevalgte organ ønsker han å sette ut av spill – i et valgår. Samtidig hevder han å ha «total autoritet» over guvernører og delstater og deres lokale reguleringer i coronakrisen. Og så – et par dager senere – går han motsatt vei, og gir guvernører og delstater alt ansvar for hva som skal skje videre i krisen. Hensikten er klar. Trump vil dekke over den sammenhengende rekken av egne feilgrep ved å legge ansvaret på delstatenes myndigheter.

Det er en amerikansk president ute av kontroll, bortsett fra et eneste formål: Trumps ego. Han er villig til å gjøre nesten hva som helst for å opphøye seg selv til den sterke og hensynsløse kommandant i det amerikanske samfunn. De demokratiske bremseklosser er dessuten i ferd med å forvitre. Det republikanske partiet har underkastet seg presidenten i en grad som er uhørt i amerikansk historie. Så lenge republikanerne sitter med flertall i Senatet vil Trump i realiteten kunne gjøre hva han vil, hva han også gjør, blant annet ved å sende Twitter-meldinger der presidenten oppfordrer sine tilhengere i delstatene til å sabotere koronatiltak som de ikke liker. Denne form for politisk sabotasje, med presidenten som en applauderende kampanjeleder, er allerede i gang, i første rekke i delstater med guvernør fra det demokratiske partiet.

Det eneste som kan stanse Trump er høstens valg. Men selv der kan man ikke regne med at demokratiet vil seire. I høyt tempo gjennomføres valgmanipulasjoner med sikte på å begrense valgdeltakelsen (hindre minoritetsgrupper fra å stemme), inndele valgkretser som favoriserer det republikanske partiet (gerrymandering) og hindre forhåndsstemming.

Det har lenge vært et mantra blant eksperter at Trump vil vinne presidentvalget takket være en voksende økonomi. Dette argumentet gjelder ikke lenger på samme måte. Men presidenten setter nå sin makt og prestisje inn for å avvikle smitteverntiltak og restarte den økonomiske aktivitet. Advarsler fra medisinsk ekspertise preller av som vann på gåsa. Trump stoler mer på sin handelspolitiske rådgiver Peter Navarro, i den grad han stoler på andre enn seg selv.

Philip Roth (som døde for to år siden) kan umulig ha ant at hans advarsler i «The Plot Against America» til de grader skulle materialisere seg i 2020. Sammensvergelsen som truer det amerikanske demokrati ledes av presidenten selv og dagens republikanske parti.

