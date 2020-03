Helseminister Bent Høie (H) kom ikke til Stortinget med noe lystig budskap. Han fortalte at Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten forberede seg på et «middels pandemiscenario».

Selv et middels scenario er nok til å skremme oss. I løpet av det kommende året kan 22.000 nordmenn bli så syke av koronaviruset at de må innlegges på sykehus.

Det kan bli snakk om 1.700 innleggelser samtidig når spredningstoppen nås. 5.500 kan ha behov for intensivbehandling, med 600 innleggelser samtidig på det meste.

Smitten kan bli enda mer alvorlig hvis man ikke klarer å usette starten av den. Strategien er å bremse spredningen slik at epidemikurven faller, og epidemien spres over en lengre periode og fører til færre smitter totalt.

I øyeblikket er mer enn 3.000 personer i Norge testet for koronavirus. Av disse har 192 testet positivt. De fleste har milde symptomer. Seks er innlagt på sykehus. Norge har foreløpig sluppet lett fra epidemien. Det kan bli mye verre.

Det er et spørsmål om helsemyndighetene har nok folk, utstyr og medisiner til hjelpe alle. Norge har ikke beredskap til å håndtere de mest kritiske situasjoner. Det er mellom 400 og 450 intensivplasser i Norge for koronavirus. I en beredskapssituasjon kan 200 ekstra plasser framskaffes.

Det maksimale antallet intensivplasser som kan skaffes er mellom 1.200 og 1.400. Hvis 22.000 smittes, slik det går fram av det middels pandemiscenarioet, sliter helsemyndighetene for å si det forsiktig.

Helseminister Bent Høies redegjørelse ble godt mottatt av Stortinget. Representanter for alle partier understreket at det er viktig å gi helsemyndighetene bred politisk støtte i den vanskelige og meget viktige jobben de har med å slå smitten tilbake.

Helsemyndighetene kom sent i gang. Men når de først kom, kom de godt.

Den store politiske debatten vil først komme den dagen smitten er slått tilbake, og vurderingene av myndighetenes tiltak ligger på bordet. Men allerede nå er det klart at beredskapen har hatt store svakheter.

Ap-leder Jonas Gahr Støre pekte i debatten etter Høies redegjørelse på at det er avdekket alvorlig mangel på test- og beskyttelsesutstyr og nødvendige legemidler i Norge.

Denne sårbare situasjonen ble tatt opp av Ap og flere andre parter i fjor, uten at regjeringen reagerte. Opposisjonen har også foreslått en nasjonal handlingsplan for et bedre samordnet smittevern på det kommunale nivået, en overordnet plan utenfor sykehusene hadde vært til stor hjelp mot dagens korona-smitte. Regjeringspartiene sa nei til dette.

Informasjonen til befolkningen har ikke vært god nok. I en krisesituasjon er det et skrikende behov for konkret og forståelig informasjon til befolkningen.

Mange har klaget på at de ikke har forstått beskjedene fra myndighetene. Enkelte talspersoner har hatt en tendens til å undervurdere faremomentene, mens andre har understreket faren ved smitten. Det er åpenbart at de ulike talspersoner ikke har vært godt samordnet.

Tiltakene har heller ikke vært godt nok koordinerte. Søndag ble flypassasjerer fra Frankrike kontrollert for korona-smitte da de landet på Gardermoen, mens passasjerer fra Bergamo i Nord-Italia ikke ble sjekket da flyet landet på Torp flyplass. Det er behov for bedre informasjon og samordning.