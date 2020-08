Vi har forhåpentligvis ennå noen fine dager igjen, men det er forstyrrende når den første partilederdebatten kommer på TV før Kirsti Sparboe har sunget «En sommer er over» i Reiseradioen. Valget er ikke før i september. Neste år.

Selv har jeg klart meg fint gjennom en sommer med dagtemperaturer på 12 grader (varmegrader riktignok), vedvarende regn, og alle de velkjente restriksjonene på toppen. Jeg tåler vel en partilederdebatt også.

Den er jo som vanlig full av høydepunkter.

– Det er helt feil det du sier, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Audun Lysbakken (SV). Der fikk han den. – Vi har et annet syn på vegetarianere enn De grønne, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Une Bastholm. Hva som kommer til å skje med vegetarianerne hvis Senterpartiet kommer i regjering er uklart.

Siv Jensen spør statsministeren hvordan det er med helsetilstanden til flyktningbarnet som fikk komme hjem i vinter. Erna Solberg burde spurt Jensen om hun føler seg helt bra selv. Jonas Gahr Støre (Ap) sier noe ubetenksomt om hunden til Trine Skei Grande (V) som overskygger alt han måtte mene om politikk.

Det kan kanskje være greit for noen å avlede oppmerksomheten fra politikken.

Siden temperaturene og restriksjonene var som de var i sommer, ble mange sittende inne på lange kvelder og se programledere fra NRK som kjørte land og strand rundt i det samme været.

Det var jo ganske vakkert, i hvert fall så lenge de var på Vestlandet. I stedet for dette debattmøtet på Arendalsuka, kunne man ikke bare videreført den samme produksjonen, med partilederne bak rattet?

Gjennom Gudbrandsdalen med Siv Jensen og Bjørnar Moxnes, så kunne de for eksempel kjekle så fillene fyker om fotobokser med gjennomsnittsmåling, som Fremskrittspartiet mener står i veien for fri utfoldelse på veiene?

Nå var det et ujevnt antall partiledere med i debatten torsdag.

Én måtte enten kjøre alene, uten debatt, ellers så må en annen være med to ganger, eller så må noen (fri og bevare oss for debatten om hvem) reise sammen med et parti som ikke regnes som store nok for det gode selskapet i dag. Eller så kan Trygve Slagsvold Vedum stå over, siden han allerede vet bedre enn alle andre hvordan folk har det rundt i hele landet.

Partilederdebatten ble avledet av et formidabelt tordenvær som skrudde opp spenningen i sommerkvelden betraktelig. Jeg besluttet å la meg underholde av naturkreftene.

Debatten hadde allerede bekreftet en politisk trend som er blitt stadig klarere med årene: De politikerne jeg sympatiserer med gjør en betraktelig mye bedre figur enn de jeg er mer skeptisk til.