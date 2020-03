Informasjonsbehovet om koronasituasjonen er stort, og stadig flere vender seg mot våre produkter, Dagsavisen, Rogalands Avis, Demokraten, Moss Dagblad og Fremtiden. I det siste har vi flere dager vært lest av rundt 400.000 ulike mennesker. Det er over det dobbelte av det som var vårt høyeste offisielle lesertall på svært mange år, 190.400, som kom fra Mediebedriftenes Landsforening forrige uke som et gjennomsnitt fra siste halvår.

Det aller viktigste er likevel at flest mulig holder seg friske gjennom de krevende dager og uker, ja, kanskje måneder, vi nå står foran. Mediehuset Dagsavisen har satt i gang en rekke tiltak for å forebygge og forhindre smitte. Våre papiraviser leveres nå urørt av menneskehud fra trykkerimaskin over i plastpakker og til lesernes dørmatter. Helsemyndighetene har bekreftet at rutinene er tilfredsstillende!

Dernest har vi fokus på å opprettholde våre vanlige produkter og ivareta vårt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Siden krigens dager har det neppe vært en periode der det har vært viktigere med saklig, nøktern og korrekt informasjonsformidling.

Jeg er grenseløst imponert over den innsatsen som våre samarbeidspartnere og engasjerte ansatte legger ned. De aller fleste jobber nå fra hjemmekontor, men alle våre servicefunksjoner fungerer som vanlig overfor deg som leser. Det gjelder å ha fokus på alle detaljer, både i nyhetsproduksjon og avislevering.

Vi gjør ellers det vi kan for å kompensere for inntektstap i annonsemarkedet, og har foreløpig lyktes med å holde alle ansatte i jobb. Vår oppfatning er at vi trenger alle våre dyktige journalister for å gjøre den jobben som dere alle forventer av oss. For å klare dette, håper vi at flere annonsører vil velge våre produkter i stedet for å gå via utenlandske selskaper som ikke tar ansvar for å finansiere norsk journalistikk. Og av samme årsak vil leserne se at noen av sakene, også dem om korona, er merket med pluss-tegnet som viser at de er forbeholdt våre betalende abonnenter.

Ta vare på hverandre, ta de forholdsregler som anbefales og støtt gjerne våre aviser og journalister. Vi skal gjøre vårt ytterste for å bistå dere som best vi kan gjennom disse krevende tider.