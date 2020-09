Velgerne flykter fra Ap. Omtrent halvparten av partiets velgere fra valget i 2017 har enten satt seg på på gjerdet eller gått til andre partier. Gjerdesitterne er det mulig å lokke ned igjen.

Velgere som har forsvunnet til andre partier, er det vanskeligere å få tilbake.

Les også: «Kan kulturministeren komme til dansegulvet?»

Det kan være en trøst for Ap-ledelsen at misfornøyde Ap-folk ikke går til høyresiden. De blir i den rødgrønne leiren. De rømmer fra Ap til SV, Sp og MDG.

Omtrent et år før stortingsvalget ligger Ap med 19,9 prosent an til å bli en formidabel valgtaper. Hvis målingen fra Opinion slår til, ville opposisjonen ha fått flertall på Stortinget med 100 representanter. Det ville ha blitt regjeringsskifte, men den rødgrønne siden måtte ha tatt en diskusjon om hvem som skulle bli statsminister.

Det hadde vært spesielt hvis valgets store taper, Jonas Gahr Støre, ble statsminister uten videre.

Vi har ikke statsministervalg i Norge. Stortinget bestemmer. Det er ikke vanlig å gjøre valgets taper til statsminister. De rødgrønne hadde hatt behov for å snakke om saken, for å si det slik.

Det er heller ikke tradisjon for at lederen for det største partiet automatisk får statsministeren i en koalisjonsregjering. Høyre var største borgerlige partiet etter valget i 1965. Statsministerjobben gikk likevel til Sp og Per Borten. Høyre var også største borgerlige parti etter valget i 2001.

Statsministervervet gikk likevel til KrF og Kjell Magne Bondevik.

Les også: Arbeiderpartiet innfører nye metoo-tiltak

På dagens måling fra Opinion går alle de rødgrønne partiene utenom Ap fram. MDG gjør et hopp opp med 2,9 prosentpoeng til 7,5 prosent. Klimapolitikk er i vinden.

De grønne i MDG er dermed større enn de rødgrønne i SV som får 6,9 prosent. MDG vil med et slikt resultat rykke inn på Stortinget med 13 representanter som er en representant mer enn SV. Klimaopposisjonen på Stortinget vil dermed stå mye sterkere sammenlignet med dagens storting.

Det er et faktum en ny regjering må forholde seg til.

For Ap nytter det ikke å dilte etter Solberg-regjeringen i klimapolitikken slik partiet i all hovedsak har gjort til nå. Ap må som regjeringsparti legge politikken kraftig mot venstre. Kanskje er det slik mange tenker som nå går fra Ap til SV og MDG.

Regjeringskoalisjonen Ap, SV og Sp mangler ifølge denne målingen 6 mandater på flertall. Koalisjonen vil bli avhengig av støtte fra MDG eller Rødt. Mindretallskoalisjoner er en svak styringsform. Den er i fare over alt der den går. Særlig når den går til Stortinget, som Kjell Magne Bondevik sa.

Det beste ville være om MDG ble medlem av den nye regjeringen.

Rødt har gitt beskjed om at partiet ikke vil være med. Det betyr at Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum må bite i seg mye av det de tidligere har sagt om MDG. SV-leder Audun Lysbakken kan stå med rak rygg. Han har invitert alle de rødgrønne med på samarbeid.

Aps svake oppslutning på denne målingen kan ikke forklares med en enkelt sak. Giske-slaget i Trøndelag pågikk riktig for fullt mens målingen ble tatt opp. Intern strid svekker alltid oppslutningen om et parti. Koronakrisen har tatt mye av oppmerksomheten.

Det har Høyre tjent på.

Les også: «Kjære Jon Helgheim. Jeg vil gjerne fortelle deg en liten hemmelighet»

Partiet er på denne målingen klart større enn Ap, selv om de også går litt tilbake. Erna Solberg ligger an til å vinne valget, men tape regjeringsmakten.

Verken Giske-saken eller koronakrisen kan bortforklare at Ap for tida står svakt. Tendensen har vært nedadgående i lang tid. Inntrykket er at Ap mangler sakene og at partiet ikke har et tydelig prosjekt. Ap har ikke maktet å ta ledelsen på opposisjonssiden. Stortingsgruppa er alltid for sent ute med å gripe sakene folk er mest opptatt av.

Velgerne vil ha klare svar og ikke lange utredninger.

Selv om det meste taler for regjeringsskifte neste år, kan det fort snu seg. Hvis Rødt og MDG faller under sperregrensen og KrF og Venstre svinger seg over, blir det fire nye år med Erna.

Det kan bli avgjørende for valgutfallet at Ap svinger seg over 20 prosent og i alle fall når 25 prosent på valgdagen. Også det vil være et svakt resultat for partiet. Men det vil trolig føre til at det blir regjeringsskifte.