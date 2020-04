Politisk tillit til myndighetene sentralt og lokalt var en forutsetning for at dugnaden skulle gå bra.

I Kina kan myndighetene tvinge innbyggerne til lydighet. I Norge vil ikke strenge virkemidler fungere hvis ikke flertallet stoler på at politikerne gjør det riktige.

Politisk tillit er demokratiets bærebjelke. Svikter tilliten forvitrer demokratiet.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (Dagsavisen+)

Folks tillit til de som styrer landet, har gått opp og ned i takt med gode og dårlige tider. Generelt har tilliten til politikerne i Norge vært høy i etterkrigstida, både på riksplan og lokalpolitisk plan. Autoritære krefter har aldri fått fotfeste i fredstid.

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning, skrevet av Signe Bock Segaard og Atle Haugsgjerd, viser at nasjonale og lokale myndigheter hadde mye «goodwill» å gå på da koronatiltakene ble iverksatt.

Både på nasjonalt og lokalt nivå er den politiske tilliten høy. Det går fram av rapporten at folk har høyere tillit til de lokale enn til de nasjonale politiske institusjonene og aktørene.

Folk stoler mer på ordføreren og kommunestyret enn på regjeringen og Stortinget.

Det er ikke vanskelig å forstå. I kommunene kjenner de fleste ordføreren, rådmannen og kommunestyremedlemmene. Nærhet mellom velger og folkevalgt skaper tillit og et levende demokrati. De som ivrer mest for store kommunesammenslåinger, forstår ikke det.

Skalaen sprenges ikke når befolkningen blir spurt om de har tillit til politikerne.

På en skala fra 0 til 10 scorer ordførerne 5,8 og kommunestyret 5,7. Rikspolitikerne og regjeringen scorer 5. Stortinget scorer 5,5. Det må føles litt trist for politikerne å se at de mister tillit når de avanserer fra kommunestyret til Stortinget, eller fra ordførerstolen til en statsrådspost.

Det er mange eksempler på at politikere som har gjort en strålende lokalpolitisk innsats ble borte og glemt når vedkommende fikk en stortingsplass. På Stortinget er det andre bekjentskaper og hardere albuer som gjelder.

Les også: Storbritannia slår alarm om betennelsessyndrom hos barn – kan være forbundet med korona

Bedre å være nummer en i denne landsby enn nummer to i Roma, som Cæsar skal ha sagt.

Det er mulig at befolkningens tillit til politikerne rakner når epidemien er slått ned og samfunnet er vendt tilbake til det mer normale. Skjønt normalt blir det ikke på lenge. Norsk økonomi har fått seg en voldsom trøkk. Ledigheten vil være historisk høy lenge og lønningene lavere enn før.

Det kan føre til en misnøye i befolkningen som vil rette seg mot politikerne.

I øyeblikket scorer statsministeren høyt på de politiske meningsmålingene. Det skyldes at velgerne er fornøyd med hennes håndtering av koronakrisen.

Det kan endre seg når den nye normalen med arbeidsløshet og økonomisk nedgang melder seg for alvor. Det som var bra for Erna Solberg da hun slo til med smittevernstiltakene 12. mars i år, kan bli svært vanskelig på valgdagen i september neste år. Koronakrisen kan føre til Erna Solbergs gjenvalg.

Det er like sannsynlig at det fører til at hun taper valget. Winston Churchill vant verdenskrigen, men tapte parlamentsvalget i 1945.

Rapporten fra Institutt for samfunnsforskning viser at et lite, men ikke ubetydelig, mindretall uttrykker liten tillit til lokalpolitikerne.

20 prosent av befolkningen er uenig i at kommunens folkevalgte er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør. 14 prosent sier at de ikke er fornøyd med hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Hvis gruppen av misfornøyde skyter fart på grunn av den økonomiske krisen, og misnøyen forplanter seg til det nasjonale plan, kan demokratiet få et skudd for baugen.

Under den store depresjonen på 1930-tallet var det nettopp det som skjedde. Vi fikk en oppblomstring av nasjonalisme og fascisme.

Jeg er sikker på at den norske demokratiske modellen er så sterkt forankret i folkesjela at vi ikke får oppleve noe slikt.