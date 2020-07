– Utviklingen av dette området er kommet for kort.

Det var i all hovedsak grunnen NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen oppga som grunn til at NRK ønsker å takke nei til Oslo bystyres tilbud om tomt på Økern, rett før de aller fleste gikk over i feriemodus. Marienlyst-tomta er solgt, og allmennkringkasteren er på flyttefot. Lørenskog, Groruddalen, Botsen og Bjørvika har vært nevnt. Men etter at det ble klart at Kulturdepartementet plutselig satt en stopper for at Nationaltheatret skulle få overta Munch-bygget på Tøyen, kastet NRK seg raskt rundt og viste sin interesse for nettopp Munch-tomta. Det har vakt sterke reaksjoner blant Oslo-politikerne.

Marianne Borgen: - Jeg ønsker ikke NRK til Tøyen (for abonnenter)

Høyres Eirik Lae Solberg mener det blir et brudd på bystyrevedtaket dersom NRK skal tilbys en annen tomt enn den aktuelle på Økern. Ordfører Marianne Borgen gikk hardt ut i Dagsavisen tirsdag mot NRKs Tøyen-flørt. Man ville da ikke satt opp et stort kontorbygg midt i Frognerparken, mener hun, og viser til at en del av Tøyenløftet, hestehandelen som flyttet kunsten fra Tøyen til Bjørvika, er et sammenhengende grøntområde. Og det kan bli rimelig vanskelig å få til om NRK skal få plass der Munchmuseet har holdt til. Det samme argumentet framholder Ole Pedersen fra Tøyen boligbyggelag på kronikkplass i Dagsavisen onsdag.

Det kan virke som om alle vil ha NRK til Økern. Det er bare NRK som ikke vil det selv. Eriksen mener NRK trenger å være i et bymessig område. Slik som Tøyen. Utviklerne av Økern Sentrum mener imidlertid at området er «et fremtidsrettet bysentrum i Oslo» . Det skal være et av de mest ambisiøse byutviklingsområdene i Oslo.

Det så rimelig ambisiøst ut da Steen og Strøm og Storebrand i 2015 la fram planene om kjøpesenter, hotell, boliger, kino og badeland. Seks milliarder skulle investeres. Senteret skulle bli gigantisk og det skulle faktisk stått ferdig i år. Sånn ble det ikke.

«Vi ønsker å gjøre Økern til et sted, etter at det nok i lang tid har blitt ansett som et ikke-sted», sa prosjektdirektør i Steen og Strøm, Thomas Holth til E24 den gang. Så gikk tida.

Ikke for det, allerede i 2015 ble utviklerne konfrontert med at det hadde gått 10 år fra de kjøpte området til de presenterte planene. Men da var svaret at det tok 30 år fra planarbeidet startet til Tjuvholmen sto ferdig. Så det så.

Dette er altså fem år siden. Og fortsatt vegrer NRK seg for å flytte til Økern. For utviklingen der har kommet for kort. Og det har de rett i. Det hører med til historien at de elleville kjøpesenter- og badelandplanene er drastisk endret. Kjøpesenteret ble skrinlagt. Det ble også badelandet. Nå består utviklingen av Økern av en plan om mer næring og flere boliger, som skal være mer i tråd med Oslos miljøambisjoner. Kjøpesenter er litt ut, liksom. Nå vil vi ha næring, hubs (?) og levende byrom.

30. september vil utviklerne levere et plaforslag til offentlig ettersyn hos Plan- og bygningsetaten. Det skal bli spennende å se prosjektet. Det kan jo bli veldig bra. De går per dags dato inn for å bevare den karakteristiske (ja, det er vel det fineste ordet man kan velge) høyblokka. Den er identitetsskapende, mener de. De siste årene er den vel aller mest blitt et kjent symbol på stillstanden på Økern.

Saken fortsetter under bildet

Foto: Gustav Jensen

Ifølge utviklerne av det nye Økern sentrum er «visjonen for fremtidens Økern å gjenskape Økern på Økern». Hva i alle dager det betyr, er ikke godt å si. Men det bør skje fort. For NRK viser at de ikke ønsker å flytte til et luftslott, forståelig nok. Og uansett hvor mye velmenende Oslo-politikere presser på, kan de ikke tvinge NRK til Økern. For det er ikke NRKs ansvar å utvikle Økern eller andre områder i byen som er blitt et såkalt ikke-sted. Det er et politisk ansvar. Og på Økern har utviklingen gått for sakte. Det hjelper ikke å skylde på at NRK velger området vekk.