«Samfunnstjeneste. Fotballtrenere burde fått en ekstra ferieuke», skrev min kompis til meg. Kanskje sånn som de har det på Island? svarte jeg.

Jeg er en typisk pappatrener, interessert i fotball og så opptatt av at barna skal ha et tilbud at jeg i vinter tok over stafettpinnen fra andre engasjerte foreldre, men likevel en glad amatør på treningsfeltet. Til uka bruker jeg sommerens siste ferieuke på å ha ansvar for tolv stort sett blide og ganske fotballgærne tolv år gamle jenter under Norway Cup, og kan den uka egentlig klassifiseres som ferie? Det var som svar på det spørsmålet at jeg fikk noen meldinger fra kompisen som mener at vi dugnadstrenere driver samfunnstjeneste. «Jeg tulla ikke. Fellesskapet burde belønnet ildsjelene. Koster ekstremt lite sammenliknet med hva det gir. Uten fotballen hadde guttungen kjent 2 av 100 som han begynner på skole med. Nå kjenner han til minst 35», argumenterte han.

Det sendte mine tanker i retning Island. Min tolvårige midtbanespiller ble for alvor hektet på fotball da hun så Island slå Østerrike og England i EM for tre år siden. Da vikingene fra sagaøya holdt Lionel Messi og Argentina til uavgjort i VM i fjor, danset vi rundt i ekstase i stua sammen, pappatreneren og datteren. Vi synes det er vanvittig at et land med 320.000 innbyggere er bedre enn oss i fotball, men er det egentlig så rart?

Mens jeg sendte meldinger til min kompis, kom jeg på at jeg har lest at alle fotballtrenere på Island får betalt og at det kreves full trenerutdanning for alle, uavhengig av om du leder treåringer eller 30-åringer. Et kjapt googlesøk viser at jeg husket rett. I en gammel Dagbladet-artikkel sto følgende å lese: «Totalt er det 600 trenere fordelt på 25 500 fotballspillere på Island. Det vil si én trener per 42 spillere. Alle trenerne er profesjonelle og får betalt for å trene - det er ingen frivillige. Alle barn får tilgang til kvalifiserte trenere fra dag én».

Dagur Dagbjartsson, breddesjef i det islandske fotballforbundet, uttalte seg slik til avisen: «Jeg kan ta mitt barn til hvilken klubb jeg vil og han eller hun kan trene der. De kan ikke si nei. De gir alle den samme behandlingen, om de er gode eller ikke så gode. Alle får trene like mange timer, alle får tilgang til de samme trenerne og like mye spilletid». Ifølge en forskningsrapport fra Axo finans bruker islendingene 1,5 prosent av statsbudsjettet på «sport og fritid». Det tilsvarende tallet for Norge var 0,3 prosent i 2016, da Dagbladet omtalte rapporten i forbindelse med islendingenes EM-suksess.

Vi kunne lese at barn/barnefamilier på Island mottar 1.500 kroner i direkte støtte fra staten per år for å drive med idrett. Fordi det gagner samfunnet. På vei til min egen dugnadsinnsats på Ekebergsletta, innser jeg at det ikke bare er fotballresultatene som er et lite eventyr på Island sammenlignet med forholdene her hjemme.

God fredag!