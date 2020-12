Klubbeierne sier nei til flere innbyttere og setter med det penger foran spillernes helse.

Premier League fortsetter med maks tre innbytter og bryter dermed med resten av Europa. I hvert fall nesten. Alle de andre store ligaene har innført fem innbytter allerede.

Premier League innførte fem innbytter midlertidig forrige sesong som et slags koronatiltak. Denne sesongen er det tre som gjelder. En økning i antall innbyttere en manager kan benytte seg av, ville vært det beste for fotballen. Ja, for nesten alle involverte i grunn. Spillerne ville fått flere sjanser og en manager vil få større handlingsrom. Særlig yngre spillere kunne ha sluppet til på tampen av matcher enda oftere med fem bytter. I forlengelsen vil det bidra til god stemning innad. Ikke minst vil spillere som har rundet 30 og litt til forlenge karrieren med et år eller to. Og er det noe sponsorene av ligaen og fansen gjerne ser, så er det gamle helter som ikke gir seg.

De mindre klubbene har kanskje ikke særlig fordel av flere innbytter i møte med bedre lag. Det vil som oftest være de rikeste klubbene som har de bredeste stallene og da vil ønske en regelendring velkommen. Slik var det da også i England.

Forslaget om fem innbyttere måtte ha et flertall på 14 av 20 Premier League-klubber for å vedtas torsdag. Slik gikk det ikke. Ti stemte mot. Tilhengerne av ordningen møttes derimot med et kompromiss der antallet spillere på benken økes med to. Dermed utvides benken til ni spillere.

Aksjeeierne i Aston Villa, Burnley, Crystal Palace, Fulham, Leicester, Leeds, Newcastle, Sheffield United, West Ham og Wolves ville altså ikke ha noe av fem innbytter. Det er ikke det sportslige eller spillerne som prioriteres. Nei, her er det pengene som rår og frykten for at de andre skal stikke fra. Ironien er at om noen av disse lagene rykker ned, så ender de opp i en liga som allerede har fem innbytter. I Championship videreførte de nemlig ordningen.

Flere managere er klare på at de ønsker fem innbyttere. Liverpools Jürgen Klopp var særlig irritert da det ble klart at ligaen ikke viderefører den midlertidige ordningen. For han er det et spørsmål om belastningen på spilleren over en lang sesong. «Dette handler ikke om fordeler, men spillernes helse», kom det fra Klopp da han langet ut mot de ti klubbene som sperret for regelendring. Men som så ofte før i fotballen, er det pengene som rår.

