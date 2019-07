Ungdommens klimastreiker denne våren, er en av de største klimademonstrasjonene i Norges, og verdens historie så langt. Det gjorde et uutslettelig inntrykk å stå utenfor stortinget 22. mars i år og se på de titusenvis av barna og ungdommene som hadde møtt opp. De er del av en bevegelse som OPEC-sjefen nå omtaler som den største trusselen mot oljeindustrien.

Ungdommens raseri er på sin plass. Juni var den varmeste juni-måneden som har blitt målt i Europa. I Arktis settes nye rekordtemperaturer, og forskere advarer om at hele India kan bli ubeboelig som følge av klimaendringene. Vi voksne er i ferd med å frarøve dagens unge og framtidens generasjoner deres rett til å vokse opp på en levelig klode.

I slike tider trenger vi ledere med mot og handlekraft. Greta Thunberg har for eksempel blitt et moralsk og politisk forbilde, der hun reiser med tog rundt i Europa for å inspirere ungdommer til politisk handling.

Hun står i skarp kontrast til Erna Solberg, som innledet sommeren ved å flirende forklare at hun overhode ikke følte «flyskam», og at nordmenn burde fly med god samvittighet. «Jeg mener vi skal nå klimamålene våre på andre måter», forklarte hun.

Men hvilke måter å kutte klimautslipp er Erna egentlig for? Oljebransjen får rekordstore tildelinger på sokkelen. Det bygges motorveier i rekordfart. Regjeringen somler med å styrke togtilbudet, og vil utvide flere flyplasser.

Da Erna Solberg stilte til valg i 2013, lovet hun at Høyre skulle «styrke klimaforliket», og dermed også at de skulle overoppfylle klimaforlikets mål om minst seks prosent klimakutt innen 2020. Riktignok var det et av Europas svakeste klimamål, men det var i alle fall noe. Nå er vi kommet til 2019, og tallenes tale er klar: Vi har ingen sjanse til å nå målet. Klimautslippene økte faktisk i fjor, og de er stadig høyere enn de var i 1990.

Dersom regjeringen mente alvor med å kutte klimautslipp, burde de ta et skippertak for å nå sin første klima-deadline. I stedet er dei ferd med å gjøre det motsatte: statsministeren vender seg nå bort fra klimapolitikken.

27. juni proklamerte for eksempel klimaminister Ola Elvestuen stolt at Norge skulle bli et nullutslippssamfunn i 2050. Regjeringen ville «kutte så drastisk i Norges klimagassutslipp at omtrent bare husdyr bidrar til utslipp i 2050». Det var en modig visjon. Men dagen etter ble Elvestuens plan brutalt skutt ned av hans egen sjef, Erna Solberg.

Statsministeren er nemlig bekymret for et helt annet opprør enn klimastreikerne: Hun innledet sommeren med en sjarmoffensiv mot bompengelistene som stiller liste i flere norske byer. Erna har begynt å så tvil om det viktige nullvekstmålet for biltrafikk inn til storbyene. Dermed åpner hun for å sabotere et av de viktigste tiltakene for lokalmiljøet til den økende gruppen nordmenn som bor i byer.

Selv om flere av de største bompengeregningene kommer som følge av svære motorveiprosjekter, går Erna til angrep på de «grønne» bompengene som går til å finansiere kollektivtilbudet, omstille bilparken og redusere køene. «Uansett hvor jeg er i landet, ønsker folk nye veier», forklarte Erna, men «grensen er nådd for hvor mye skatter og avgifter folk vil betale for å løse klimautfordringene».

Dette står i skarp kontrast til Erna Solbergs inntreden som statsminister i 2013, da hun nedsatte en «grønn skattekommisjon», og argumenterte for at «grønt skatteskifte» og “omstilling av økonomien” var hennes viktigste grep for å redde klimaet. I dag har vi fasit: Norge er mer oljeavhengig enn noensinne. Erna har mislyktes med sin egen politikk, og angriper nå sine egne gamle klimaløfter.

Erna Solberg og Høyre vender seg bort fra miljøpolitikken i et forsøk på å klamre til seg makten i storbyene. Bompengelistene stiller til valg uten noen forklaring på hvordan de skal betale for veibygging, kollektivsatsing, eller hvordan de skal unngå kø, kork og kaos. I stedet for å gi motstand til disse gruppene, velger Høyre å satse på en en eksosgrå allianse med både FrP og FnB, i felles front mot miljøet i byene våre.

Kanskje er den økende polariseringen rundt blant annet bompenger skjerpende på norsk miljødebatt. Parallelt med bompengelistenes vekst har MDG og andre miljøengasjerte partier vokst på målingene. Tiden for å gjemme seg bak fraser som «klimakrisen er vår tids største utfordring» uten å løfte en finger for å løse den, er forbi,

Barna har spurt «hvor er Erna», og Erna har gitt sitt svar: Hun velger ikke deres side. Hun frykter bompengeopprøret mer enn klimakrisa, og er mer interessert i å klamre seg til roret enn å styre skuta trygt i havn.

Det er trist, for klima- og miljøkampen hadde trengt et miljøengasjert konservativt parti, som forsto at den viktigste konservative kampen i vår tid er å bevare en levelig planet til våre etterkommere. Men det er også klargjørende før høstens valg, både for velgerne og for oss i De Grønne.