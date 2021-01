Hvem er egentlig menneskene som stormet Capitol Hill?

Men de er mer enn skumle klovner. De er en salig blanding høyreekstremister, som under myriaden av flagg og bannere har vold og anti-demokrati felles.

Et persisk flagg som en gang hyllet monarkiet og sjahen av Iran. T-skjorter med «Camp Holocaust» eller 6MWE («Seks millioner var ikke nok»). Et gammelt Sør-Vietnamesisk flagg, et indisk flagg, et israelsk flagg, det amerikanske sørstats-flagget.

En underlig pels med bisonhorn på. MAGA-capser i tusentall. QAnon-plakater med påstander om «deep-state», og om pedofile demokrater som driver trafikkering av barn. Stop the steal! Jesus saves. Jesus 2020. Grå hjelmer. Brune hjelmer. Militærkostymer. En sjaman?

Flagget fra landet Georgia, og ikke staten. Her har det gått fort i flaggbutikken. Det nordiske symbolet Valknut, muligens tenkt som symbol på Odin eller annet eventyr-mytisk. Tatoveringer av Tors Hammer og Yggdrasil. Banneret: «Defeat the British Empire, finish the American Revolution» presentert av eks-kommunistene LaRouche. Falun Gong ble også observert.

Blue Lives Matter-flagget. Det gamle amerikanske Gadsten-flagget, med en slange på, først brukt under revolusjonen på 1700-tallet, i dag et symbol på våpenrettigheter, patriotisme og motstand mot statlig innblanding. Fra samme revolusjon var det også noen som hadde reprodusert furutre-flagget.

Her var Proud Boys selvsagt med oransje luer og en håndbevegelse som viser til Hvit Makt. Bart Simpson (?). Civil War-hoodies. Det nazi-inspirerte såkalte Kekistan-flagget, skapt av hvite nasjonalister fra chattestedet 4chan, kjent som tilholdsstedet til hatgrupper og rasister. The Black Hebrew Israelites, som mener de er de ekte Guds utvalgte folk, og dermed hater jøder som de anser som inntrengere.

Nynazist-gruppen NSC 131 skrøt av egen tilstedeværelse på sosiale medier, kanskje til glede for kolleger i samme gruppe i Frankrike, Tyskland og Ungarn. Her var også National Anarchist Movement (N-AM), som ikke akkurat er anarkister, men antisemitter.

Rundt demonstrasjonsområdet var det satt opp en rekke galger, et sted med en dukke hengende. Et annet sted var løkken laget av kabler knabbet fra nyhetsbyrået Associated Press. Begrepet «Day of the Rope», brukt om denne dagen i visse chatrom, er hentet fra The Turner Diares.

Boka er skrevet av William Luther Pierce i 1978, tidligere leder av nynazistiske National Alliance. Det refererer til dagen da hvit makt skal lynsje «rase-forrædere», inkludert journalister og politikere.

Hva i all verden kan denne gjengen ha felles? Tenker man i cirka tre sekunder. Før det mer eller mindre faller på plass, som brikker i et puslespill. Og den som har jobbet med puslespillet i flere år, er Donald Trump.

Dette er hans bilde. Alle disse gruppene er på ulike måter knyttet til høyreekstremisme. De gjenkjenner en leder når han eller hun ankommer scenen. De forstår en hundefløyte, et hint, et begrep, og rett ut adlyder en kommando.

For det er for eksempel sånn: Et indisk flagg symboliserer for noen støtte til Indias statsminister Narendra Modi og hans hindunasjonalisme, som har gjort livet farlig for indiske muslimer. Det skal sies at Twitter også var full av indere som synes dette misbruket av eget flagg var fælt.

Men, det finnes hindunasjonalister som mener de har ariske røtter felles med vesten i en slags indo-europeisk fortid, og derfor må stå sammen med dem i dag om ideen om den rene rase. I tillegg er muslimer felles fiende for begge parter.

Hatet mot islam deler de for øvrig med flere av dem som raste inn i Kongressen: Det persiske flagget med løve på brukes av og til av iranske monarkister i eksil som savner vestens mann i hjemlandet, og rett som det er hater islam. Men flagget brukes også av høyreekstreme som slett ikke er iranere, men som ser det som symbol på et land overtatt av muslimer.

Bruken av nordiske symboler er dessverre selvforklarende, og nesten alltid forbundet med den såkalte rene rasen så mange i denne gjengen higer etter. Helst skal den vel også være hvitest mulig.

Men hva gjorde det gule og veldig synlige sør-Vietnamesiske flagget her? Mange vietnameser-amerikanere støtter Trump. De ankommer møtene hans i hopetall. Særlig den eldre garde støtter fremdeles Republikanernes anti-kommunisme fra Vietnamkrigen, og har sans for Trumps anti-Kina-retorikk. Så er det Holocaust-fornekterne. Som rett og slett er nazister.

Bildene fra Kongressen viste oss til og med noe av dem det er mulig å navngi. En av dem vi så på TV var Nick Fuentes, bannlyst fra YouTube på grunn av høyreekstrem propaganda, og kjent tilhenger av Trump. Noen mener de så han inne i Kongressen, selv hevder han å ha vært utenfor.

Sammen med han var Tim Gionet, mer kjent som Baked Alaska, amerikansk nynazist og antisemittisk konspirasjonsteoretiker. Poserende på bilder var også den kjente nynazisten Jason Tankersley, som har leflet med både KKK og Arian Nation, samt Michael Coudray, som har deltatt på Trumps rallies og varmet opp massene med anklager om valgjuks.

VG skriver at Jake Angeli, han med pels og bisonører, kalles «Q-sjamanen», og det er han som skal ha dirigert troppene inne i kongressbygningen. Jake Angeli har vært på en rekke demonstrasjoner og markeringer for Donald Trump de siste årene. Angeli har i intervjuer åpenlyst erklært at han er tilhenger av konspirasjonsteorien «QAnon».

Hvor koordinert denne aksjonen var, vet vi ikke ennå. Men det kommer nok for en dag, for disse høyreekstreme aktørene er godt overvåket av antirasister og aktivister med annen agenda enn hat og vold.

Vi må huske at politikere som lefler med fascisme og totalitære, trenger mobben i gatene. For disse er et kinderegg av tjenester. De fungerer som en nyttig opposisjon (de er ikke som oss; vi er lov og orden), samtidig som om de faktisk kan eie gatene der ute for dem.

I tillegg til at de er støttespillere ved valg og ved demonstrasjoner og massemøter. Det er også motsatt: Denne type mobb slipper ofte billig unna i samspill med en makt som tjener på dem i sin sak. Det er nifst. Og ja, demokratiet er sårbart.

«Jeg har studert høyreekstremisme internasjonalt i 30 år, men jeg har aldri sett dem så selvsikre som de siste årene», skriver Cas Mudde i avisen The Guardian torsdag. For både i Ungarn, i Nederland og i Tyskland har høyreekstreme i nyere tid forsøkt å storme parlamentet, minner han oss på.

Mudde mener at Trump slett ikke har initiert denne utviklingen, men vært en katalysator for den. For radikaliseringen i det republikanske partiet har pågått siden 1970-tallet, med det de kalte «southern strategy», som skulle hente hvite sørstatsvelgere til partiet, ved å spille på rasisme mot svarte.

Det som verre er, mener forskeren, er hvordan høyrevridde politikere opportunistisk for å vinne stemmer, har omtalt sine høyreekstreme velgere som «folk flest».

De har vridd denne høylytte minoriteten til å bli den påståtte stille og undertrykte majoriteten. Dermed vokser selvtilliten blant dem, volden blir tydelig, og med det redselen for dem i andre miljøer. Til slutt våger de til og med å storme et parlament i et demokratisk land.

Også her hjemme er det politikere, nettsteder og skribenter som ikke tar høyreekstremismen og hatet på alvor, og som også hevder å tale for «folk flest» når de skriker ut sitt hat mot innvandrere, mot muslimer, mot sosialister, mot Arbeiderpartiet.

Hvorfor folk, både der og her, ender opp med å omfavne høyreekstremismen, er en annen debatt som vi må ta. Det mest opplagte er jo at vi alle griper fatt i en av de ideene om verden som er til stede der vi lever, mens vi lever.

I vår tid er det dessverre ideologier bygget på oss og dem, på retten til ufattelig rikdom, på fattigdom som en skam, og på individets ansvar for omtrent alt. Da kan det gå som det går.

Ord teller. Når Trump taler tropper hans folk opp og gjør ord til handling. Og handlingen utføres ikke nødvendigvis av brune skjorter eller uniform. Det kan like gjerne være noe som ser ut som et karneval.

