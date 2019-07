Denne uka kom det en meningsmåling fra nord som ryster landets største parti langt inn i sjela. Ap er ikke lenger størst i Nord-Norge. Senterpartiet er større. En over hundre år gammel Ap-bastion står for fall. Faller Nord-Norge for Ap, faller Ap sammen. Kanskje for godt. Denne ukas meningsmåling bekrefter tendens i flere andre målinger om at Ap er i krise.

Ved valget i 1903 fikk Ap valgt sine første representanter til Stortinget. Alle fire kom fra Nord-Norge, den økonomisk sett mest tilbakeliggende del av landet den gangen. Partiets organisasjon ble bygd i hovedstaden, men Aps politiske gjennombrudd kom i utkanten og med stor styrke i Nord-Norge.

Valgforsker Henry Valen skriver i sitt hovedverk «Valg og politikk» at alliansen mellom arbeiderne i byene og proletariatet på landsbygda skulle vise seg å bli et livskraftig element i norsk politikk. Ap fikk i etterkrigstiden aldri et godt grep om Sør- og Vestlandet. Her slo motkulturenes partier – KrF og Venstre – seg ned. Nord-Norge forble derimot Arbeiderpartiets hjemland. Ingen kunne konkurrere med Ap i nord. Nå er livskraften er i ferd med å gå ut av alliansen. Ap og Jonas Gahr Støre har mistet grepet om utkanten som er i ferd med å bli overtatt av Sp og Trygve Slagsvold Vedum. Nordlendingen Henry Valen hadde gremmet seg hvis han hadde levd i dag.

Et forvarsel om hva som var i ferd med å skje kom med stortingsvalget i 2017. Ap gikk på kjempesmell i Nordland, Troms og Finnmark. Valgresultatet er likevel bedre enn denne ukas sjokktall fra meningsmålingen til avisen Nordlys: 22,5 prosent. Det er 13,9 prosentpoeng svakere enn Aps resultat ved fylkestingsvalget for fire år siden. Mens Ap faller som en stein, stiger Sp rett til værs. Ved valget for fire år siden fikk Sp 9,3 prosent i de tre nordligste fylkene. Denne ukas meningsmåling gir partiet 23,9 prosent. Sp haier inn stemmer over alt. Hardest går det ut over Ap. Partiet blør som aldri før. Og det i sin egen bakgård i nord.

Sammenlignet med stortingsvalget går Høyre og Frp kraftig tilbake. Det lar forklare. Opprøret i nord mot sentraliseringspolitikken retter seg med full kraft mot regjeringen. Og at det gir landets mest konsekvente anti-sentraliseringsparti – Sp – vind i seilene, er også lett å forstå. Det er derimot vanskeligere å begripe at det største opposisjonspartiet – Ap – skal bli så hardt rammet. Den eneste mulige forklaringen er at velgerne i nord ikke mener at Ap representerer et alternativ til regjeringens politikk.

Ap har for eksempel ikke vært tydelig nok i sin motstand mot å reversere tvangssammenslåing av Finnmark og Troms. Ap får svi for at partiet støttet nedleggelsen av Andøya-flystasjon. Aps støtte til regjeringens politireform har opprørt mange. Partiledelsens insistering på det siste landsmøtet om å fastholde oljekompromisset om Lofoten, viste at ledelsen ikke var på linje med Aps grasrot i nord.

Aps nedtur skyldes i hovedsak at partiet ikke klarte omstillingen fra å være det største regjeringspartiet gjennom åtte år, til å bli det dominerende og viktigste opposisjonspartiet de neste fire åra. Etter regjeringsskiftet i 2013 burde Ap raskt ha byttet ut regjeringsuniformen med løsere klær. Det ble tidlig klart i stortingsperioden at partiet ikke likte seg like godt på opposisjonsbenken i Stortinget som det partiet hadde gjort på regjeringsbenken. Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken trivdes bedre i opposisjonsrollen enn Jonas Gahr Støre. De stjal Støres opposisjonsklær mens han var ute og forhandlet med Erna Solberg.

Av grunner det er umulig for meg å forstå, mente tydeligvis Jonas Gahr Støre og hans nestleder den gangen, Trond Giske, at Ap burde legge seg politisk tett opp til regjeringen, sitte stille i båten og bare vente på at regjeringen Solberg skulle velte seg selv. Det var en feilvurdering som i Aps historie vil bli stående på linje med Trygve Brattelis kabinettsspørsmål ved folkeavstemning om EU i 1972 og Thorbjørn Jaglands 36,9 ved stortingsvalget i 1997. Ap betalte en høy pris for feilvurderingen ved stortingsvalget for to år siden. Ved valget 9. september risikerer Ap å betale en enda høyere pris. Partiet kan miste Nord-Norge.