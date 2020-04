Velsigner Gud en taktisk giver?

«Gud velsigner en glad giver». Dette uttrykket er noe man fortsatt kan høre på møter i kristne forsamlinger, ikke minst i USA, men også i Norge.

Uansett hvor forvridd denne tanken fremstår, så er ikke budskapet til å misforstå. Man skal gi for å få noe igjen.

Nordmenn reagerte med sinne da den venezulanske predikanten Dionny Baez i mars lovet at Gud skulle beskytte barna deres mot koronaviruset om seerne ga en gave på 2020 kroner til TV-kanalen Visjon Norge.

Egennytten av å være gavmild har fått fornyet aktualitet under koronapandemien.

Donald Trump drysser i disse dager «helikopterpenger» over det amerikanske folk. Sjekken på 1200 dollar til hver voksen amerikaner er visstnok blitt forsinket fordi Trump forlangte at den skulle være signert av ham personlig. Han ville ha fram at dette var hans gave til det amerikanske folk.

Pengene ville nok ha kommet selv om det ikke var presidentvalg til høsten, men Donald Trump vet å utnytte den historisk høye bevilgningen fra Kongressen slik at det også kan gagne ham selv i begynnelsen av november.

Samme mistenksomheten hviler nå over gavmildheten som en rekke nasjoner nå utviser, blant annet Kina og Tyrkia. «Nå må verden stå sammen» er det tilsynelatende budskapet fra disse landene.

Det står i grell kontrast til signalet Trump sendte ut i forrige uke da han trakk støtten til Verdens Helseorganisasjon.

Når tradisjonelle maktregimer bruker så fine ord om samhold, skurrer det såpass mye at vi spør om hva de ønsker å oppnå med rausheten. Vi tar ikke en gave for en gave, men lurer på hva baktanken er.

Spesielt har det vakt oppsikt at Tyrkia – et land som er knallhardt rammet av korona – tydeligvis har bestemt seg for å vise at det ikke vil ha en profil som et krigshissende land, men også som en humanitær stormakt.

De siste ukene har Tyrkia sendt masker, beskyttelsesdrakter og antibak til europeiske allierte som Italia, Spania og Storbritannia, testutstyr til Palestina og legemidler til Armenia. Ifølge pressetalsmannen til president Recep Erdogan har hundre land bedt om bistand fra Tyrkia.

Hjelpesendingene til Europa er blitt grundig dokumentert for landets befolkning.

Når flyene med hjelpesendinger tar av, er det direktesendinger på tv. Når hjelpen kommer fram til mottakerlandene, blir også deres takknemlighet grundig dokumentert. Det minner mye om en vel planlagt regi.

Den kontroversielle Erdogan har også varslet at Tyrkia kan sende hjelp til Armenia og Israel. Disse landene har Tyrkia lenge hatt et anstrengt forhold til. Nå retter han ut en utstrakt hånd.

De som kjenner muslimsk kultur og tenkning bør ikke bli overrasket over gavmildheten. Almisse er en av fem søyler i islam. En god muslim er raus på gaver. Det gjelder også for en god muslimsk stat.

Likevel skal vi ikke ta dette for god fisk.

Det kan oppleves umusikalsk ikke å anerkjenne en gave for det den er, men vi er forpliktet til å tenke at noe ligger bak. En verdenskrise gir mulighet til å flytte posisjoner landene mellom.

USA så dette etter andre verdenskrig. Visst var det med et godt hjerte, men Marshall-hjelpen løftet USA i internasjonal anerkjennelse. Gavmildheten betalte seg godt med langsiktige storpolitiske konsekvenser.