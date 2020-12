Norske helsetopper har vært flinke til å informere om smitteverntiltak og hva vi må gjøre for å slå smitten ned. De har informert i detalj om håndvask, meteren og juleselskaper. Det er journalistisk kjedelig stoff. Det vi husker best fra Erna Solbergs og Bent Høies pressekonferanse denne uka er oppfordringen om ikke å kysse julenissen.

Vaksinen som alle i Norge og mediene er opptatt av, sto ikke på deres dagsorden tirsdag.

Journalistene som stilte spørsmål om vaksinen, fikk «god dag mann økseskaft» som svar. Slik har det vært hele tida. Statsministeren, helseministeren, helsedirektør og FHI-sjefer har løpt og gjemt seg når vaksinespørsmålene har dukket opp. Enten så har de ikke hatt gode nok kunnskaper om vaksinene, eller så har de pålagt seg munnkurv.

Unntaket er Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han har snakket godt om vaksinene og med stor autoritet. Folk blir oppløftet og opplyst av å høre på Madsen. Budskapet er at vi unngår å bli smittet hvis vi tåler et par nålestikk. Og det tåler vi. Det gjør det også lettere å akseptere at koronatiltakene blir stadig strammere og mer inngripende. Pandemien skal bekjempes med pisk og gulrot. Vaksinen er gulrota som kan gi oss et bedre år neste år.

De gode vaksinenyhetene har flommet over oss de siste ukene.

Internasjonale TV-kanaler, aviser og magasiner har vært fylt med stoff om Pfizer og Moderna og de andre vaksinekandidatene. Politiske toppledere har kommentert vaksinegjennombruddet med stor begeistring. President Putin var for noen dager siden på TV og skrøt av den russiske vaksinen Sputnik. Storbritannias statsminister Boris Johnson opplyste i Underhuset at vaksineringen av befolkningen begynner i neste uke. I Sverige kan man være klar til å starte vaksineringen i begynnelsen av januar.

Norge er klar omtrent på samme tid.

I USA har tre tidligere presidenter, Bush, Clinton og Obama, men selvfølgelig ikke Trump, sagt at de vil ta vaksinen på direkte sendt TV. Det for å overbevise folk om at det ikke er farlig å ta den. Det er viruset og ikke vaksinen som dreper.

Alt tyder på at vaksinen ikke gir særlige bivirkninger. Den er ufarlig å ta.

Den er meget effektiv. De som tar den, vil unngå å bli smittet av covid-19. Viruset er sjanseløst mot folk som er vaksinerte.

Framstillingen av vaksinene er en medisinsk og politisk revolusjon. Aldri før er en vaksine blitt framsilt så hurtig og effektivt. Vaksinene er ikke forbeholdt noen få rike land. Hele verden kan få glede av vaksinene. Det viser hva verdens ledere kan få til når veldig mye står på spill, og det ikke står på penger og menneskelige ressurser.

I går kom regjeringen på banen med sin covidfortelling.

Det positive er at Norge gjennom det europeiske samarbeidet og en egen avtale med Sverige, får tilgang til vaksinedosene samtidig med svenskene.

Norge har vært kjent for å komme sent i gang med å ta i bruk nye medisiner. Det skjer ikke denne gangen. EU gjør jobben for oss. Det er bare å betale hva det koster. Norge er pengemessig heldig stillet med sitt oljefond. For befolkningen er vaksinen gratis.

Eldre over 65 år og beboere på sykehjem prioriteres.

Skulle pandemien komme helt ut av kontroll, kan prioriteringen bli noe annerledes. Da er det viktig å slippe helsepersonell fram i køen. Landsdelene stiller i utgangspunktet likt. Deler av landet med høyt smittetrykk kan gå foran strøk med mindre smittetrykk. Fire vaksiner er aktuelle for Norge. De første kommer til Norge ved nyttår. Det hele virker godt planlagt. Vi er forberedt.

Norge har gjort en god jobb med smitteverntiltakene. Hvis myndighetene holder på de strenge tiltakene, og befolkningen sier ja til vaksinen, kan koronapandemien være historie neste år. Det var det ikke mange som trodde da viruset kom til landet i mars.