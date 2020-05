Statsminister Erna Solberg utfordres på den ene saken etter den andre. Frp-leder Siv Jensen truer verbalt med å kaste regjeringen, men benekter i neste øyeblikk at hun har kommet med et ultimatum.

Bakteppet er jo det faktum at Frp i januar forlot regjeringen.

Siv Jensen & co. hadde fått nok av samarbeidet med KrF og Venstre. Nå ville Frp bort fra det partiet hevdet var blitt en grå og kjedelig politikk. Og i februar fikk Frp et løft på meningsmålingene.

På Opinions måling lå Frp på 15,1 prosent. Men så ble vi rammet av korona-pandemien, og etter det har oppslutningen om Frp falt måned for måned. Nå ligger Frp på 9,6 prosent.

Statsminister Erna Solberg har styrket seg og Høyre er blitt landets største parti på målingene.

Det er en naturlig trend at statsministeren scorer godt i en krisetid, spesielt når folk flest mener at krisen takles på en bra måte. Fokuset på ordinær politikk kommer i bakgrunnen, både fordi krisehåndteringen blir altoverskyggende og at ordinær politikk er nesten fraværende. Det hører også med til bildet at Senterpartiet har falt betydelig på målingene, men det er en annen historie.

Livet utenfor regjeringen ble en annen enn det Frp-folket tenkte seg, i første rekke på grunn av koronasituasjonen. Derfor har Frp fått panikk. Frp-leder Siv Jensen truet med å kaste regjeringen dersom den magiske iskanten i Barentshavet ble flyttet sørover.

Regjeringen flyttet iskanten sørover, og nå er Frp innstilt på å forhandle. Frp gikk opp som en isbjørn og falt ned som en skinnfell. Frp forsøker også å være oljebransjens beste venner, men heller ikke det synes å gi uttelling på gallupen.

Dermed forsøker Siv Jensen å dra enda hardere til.

Denne uka trakk hun det velkjente innvandringskortet. Beskjeden er at Erna Solberg kan glemme å få Frp-støtte til 2021-budsjettet dersom det ikke blir kuttet i antallet kvoteflyktninger.

Men heller ikke dette er ment som et ultimatum, bedyrer Jensen når hun blir presset av journalister. Frp-lederen måtte bare uttrykke seg i den retningen for å få blest om utspillet. Og Christian Tybring-Gjedde spilte ekstra såret over utenriksminister Ine Eriksen Søreides karakteristikk av ham. Han forlot Stortingets talerstol i en slags protest.

Statsminister Erna Solberg lar seg ikke stresse av Siv Jensens trusler. Hun har til og med vært så freidig å forskyve den varslede reduksjonen i eiendomsskatt med ett år.

Dette er bokstavelig en rød klut for Frp. Statsministeren føler seg tydeligvis trygg på at Frp ikke vil felle dagens regjering siden alternativet er Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister. Frp må nøye seg med å rope ulv, ulv! Men det kommer ingen ulv.