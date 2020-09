Det virker så uendelig lenge siden 2019. Du vet, den gangen verden fortsatt var ganske normal. Da vi munnbind-løst og uten uro tok trikken til den fysiske arbeidsplassen vår om morgenen, og kanskje dro på kino med en venn etterpå, i en sal med mer enn (gisp!) 200 publikummere.

La oss foreta et tankeeksperiment: Hvis et menneske fra 2019 reiser fram i tid og plutselig dumper ned i september 2020: Ville han eller hun forstått noe som helst av den pandemiske verdenen vi lever i?

Jeg tviler.

Så her er en liste over 2020-ting jeg er sikker på at en 2019-person ikke ville forstått. La oss kalle denne personen «frøken 2019». (Heretter «frk. 2019).

1. Frk. 2019 ville ikke skjønt bæra av alt snakket om røde, grønne og gule land. Hun ville heller ikke ant hva ordet «karantenekappløp» betyr. En setning som: «Har du hørt at de åpner Värmland igjen?» ville ikke gitt noen mening for henne.

2. Hun ville selvsagt gjenkjent helseminister Bent Høie, for han var jo her i fjor også. Men hun ville syns det var rart at han på direktesendte pressekonferanser flere ganger i uka innstendig ber folk om å vaske hendene sine. Eller forstått noen av hans mange referanser til «meteren».

3. Ja, frk. 2019 ville sannsynligvis ikke forstått det nå så selvsagte ordet «korona» heller, for ikke å snakke om «covid-19». Noen hadde nok hørt om ulike typer koronavirus før også, men jeg hadde ikke hørt ordet «korona» før sånn ca. februar i år. Og nå blir jeg nesten nostalgisk: Er det noen som husker den tida da vi fortsatt kalte covid-19 for «Wuhan-viruset»? Da vi trodde det bare ville ramme Kina og sikkert ikke oss?

4. Dermed ville frk. 2019 heller ikke forstått ord som «koronakrise» eller «koronastengt». Eller ord og begreper av typen «flokkimmunitet», «smitteklynge» og «smittesporing».

5. Frøkenen hadde nok også blitt overrasket hvis hun hadde gått inn i et SAS-fly, og sett maskekledde mennesker stirre tilbake på henne fra alle seterader.

6. Hun ville nok også stusset litt hvis hun på vei inn i en offentlig helseinstitusjon hadde blitt stoppet av folk i gule vester som spør inntrengende: «Hvordan har du det? Hoster du? Har du feber? Ikke? Da kan du gå inn.»

7. Hun ville heller ikke skjønt noe av at nordmenn kan bli så provosert av et ord som «hytteforbud», eller av ulne, smittevernfaglige uttalelser fra en saklig, svensk statsepidemiolog med briller.

Det eneste frk. 2019 antakelig hadde kjent igjen i 2020, er fredagstaco, solens lys, skogens sus og Trumps notoriske bruk av store bokstaver på Twitter.