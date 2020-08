28. august er en spesiell dato i amerikansk historie. Da Martin Luther King jr holdt den legendariske talen i trappen foran Lincolnmonumentet i Washington D.C. i 1963, var det på årsdagen for to rystende hendelser som hadde vist hvor kort landet var kommet i kampen mot raseskille.

28. august 1955 ble den 14 år gamle, afroamerikanske gutten Emmett Till lynsjet og drept i Mississippi. 1

4-åringens eneste «forbrytelse» var at han var blitt beskyldt, trolig feilaktig, for å ha tatt på og plystret til en hvit kvinne i en butikk. Till ble et ikon for borgerrettskampen, og hans historie er gjenfortalt i flere filmer, bøker og en protestsang av Bob Dylan.

Les også: 17-åring pågrepet, mistenkt for å ha drept to demonstranter

To år senere, på samme dato i 1957, satte den republikanske sentatoren Strom Thurmond rekord i sammenhengende taletid for en enkelt senator. Ved hjelp av filibuster-taktikk, å hale ut tida, forsøkte Thurmond å forhindre borgerrettsloven.

Senatoren talte sammenhengende i 24 timer og 18 minutter i forsøket på å stanse loven som skulle gi svarte borgere muligheten til å bruke stemmeretten.

Man skulle tro at det amerikanske samfunnet hadde hatt mange nok muligheter til å lære.

Likevel kommer stadige påminnelser som viser at Martin Luther Kings drøm ennå ikke er blitt virkelighet. I slutten av mai ble George Floyd drept av kneet til en hvit politimann. Det førte til massive demonstrasjoner og reaksjoner over hele verden, og man må vel nærmest ha vært på en annen planet for ikke å ha fått med seg «Black Lives Matter».

Les også: Minst to personer drept under antirasistiske protester i amerikansk by

Videoen av politimannen som sist søndag skjøt Jacob Blake flere ganger i ryggen i byen Kenosha i Wisconsin, viser at han hadde tid til å tenke over konsekvensene før han valgte å avfyre våpenet sitt. Filmen som nå går verden rundt, viser Blake som går rundt bilen sin etter å ha motsatt seg arrestasjon.

Han bøyer seg inn i førersetet. I baksettet sitter tre mindreårige barn.

Bak den svarte mannen følger en hvit politimann med pistolen hevet til skudd. I bakgrunnen høres stemmer som roper «ikke gjør det». Så kommer det som definitivt ikke er noe varselskudd, men en skuddserie.

Det ser ut som et forsøk på en like meningsløs og rystende henrettelse i 2020 som det som skjedde med en lynsjet 14-åring på denne dato i 1955.

Jacob Blake er sterkt skadet, men fortsatt i live. Det samme kan sies om problemene i det amerikanske samfunnet, 65 år etter Emmett Till og 57 år etter «I have a dream».