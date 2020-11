Sjansen for at du A) Tror at TikTok er den Kesha-låten fra 2009, eller B) Velger å heve deg kraftig over tenåringsappen – er ganske stor.

Men hvis du er mamma eller pappa til en som er hekta på den: Vi må prate.

Til dere i gruppe A: TikTok er en veldig populær videodelingsapp utvikla i Kina, med 800 millioner aktive brukere. Den er mest populær blant barn og unge; 65 prosent av de mellom ni og 18 år har lastet den ned. Også er den ekstremt avhengighetsskapende – det kan undertegnede skamfullt skrive under på.

Man lager og deler videoer med hverandre, også «scroller» man gjennom filmene til de man følger, og det som heter «for you page». Og det er faktisk for deg, for appen bruker all informasjonen den har om deg, (som er skremmende mye, men det er en annen kommentar), til å skjønne hva som får deg hekta.

«For you page» er altså algoritmestyrt.

Så selv om du ikke har noen følgere på appen, kan videoen din gå viralt, og vipps, du er internett-kjendis. Og hvilken sekstenåring i 2020 ønsker seg ikke det?

De fleste forbinder nok denne appen med unge jenter som har lært seg en dans, og framfører den i stua til foreldrene sine. Men TikTok er mye. Det er snutter om selvhjelp, matlaging, folk på vannski, alpakkaer i strikkegenser, og hunder som har lært seg å snakke ved å trykke på knapper.

Veldig mye «random», som kidsa ville sagt, men mye av det du finner der inne er både imponerende, underholdende og kreativt. Teknologi-spaltist Kevin Roose i The New York Times skrev da appen kom at den brakte «tilbake moroa i sosiale medier». At det var et sted der ungdom kunne slippe seg løs, tulle med vennene sine og være kreative.

Ja, TikTok er gøy. For de vakre, tynne og rike.

For det er én ting som er overdøvende i TikTok-universet. Og det er konvensjonelt vakre jenter, som gjør absolutt ingenting, men likevel går viralt. I filmene er de gjerne lettkledde, og det er et overordna fokus på utseende. Trender som «å vise fram sin største glowup» – altså hvor mye penere man har blitt med årene, eller vise fram «hvordan jeg ser ut når noen roper navnet mitt», som går ut på at man snur seg mot kamera og sier hei.

Nei, jeg tuller ikke.

Men hvorfor får filmer, hvor personen i ikke gjør noe som helst, så vanvittig mange visninger? Eksempel: Brukeren @Bella Poarch, som bokstavelig talt beveger hodet sitt i takt med musikk, har fått 43 millioner visninger. På en video. Det er ikke tilfeldig.

Algoritmene liker Bella Poarch. Eller, hvordan hun ser ut.

Hvis TikTok synes du er stygg, tjukk eller fattig, går du ikke viralt. Appen har nemlig, ifølge flere dokumenter publisert på nettsiden The Intercept, bedt moderatorene sine om å dysse ned brukere på appen som «er stygge, fattige, eller har en funksjonsnedsettelse». I et av dokumentene står det forklart at moderatorene skal ta ned rekkevidden på filmer som er laget i rufsete, uelegante miljøer, fordi – sitat:

«This kind of environment is not that suitable for new users for being less fancy and appealing».

Moderatorene skal også unngå stor rekkevidde på filmer der personen i videoen har en «unormal» kroppstype, eller er (det appen definerer som) for tjukk eller for tynn. Begrunnelsen for dette er at filmen dermed er mindre attraktiv for nye brukere.

Det samme gjelder mennesker med «stygge ansiktsuttrykk, synlige rynker eller arr».

Uansett om du bruker denne appen eller ikke, gjør det noe med samfunnet vi lever i. Potensielt 800 millioner brukere, i snitt femti minutter hver dag, sluker innhold på «TikTok», kamuflert som lett underholdning, og et morsomt, kreativt fellesskap. Det er også naivt å tro at denne appen er den eneste som tukler med algoritmene, slik at det er det pene og ukompliserte som dukker opp i feeden vår.

Hvis jeg hadde en trettenåring i hus med den appen, hadde jeg mest sannsynlig kastet telefonen ut av vinduet. En mer bærekraftig løsning er å snakke om hvor kynisk og manipulerende internett kan være. For vi kan dessverre ikke legge ned selskapet bak TikTok. Vi kan heller ikke tvinge de 800 millionene av brukere til å ikke være avhengig av den.

Men det aller farligste er kanskje ikke at vi blir utsatt for folk som ligner på hverandre i feeden vår.

Det er at vi tror det er sånn verden ser ut til slutt. At de i rullestol, eller med arr, eller ufancy nabolag, de som anses som «for tjukk» eller «for tynn», ikke er «for you».

Det er da det begynner å bli skikkelig farlig.