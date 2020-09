Fiaskoen vi ikke så komme

Norge er ikke lenger ubeseiret på Ullevaal stadion under Lars Lagerbäck, og landslaget tok to lange skritt tilbake. I den offisielle statistikken står det 3-15 i avslutninger, et oppsiktsvekkende tall på en arena der Norge skal bestemme. Denne kvelden var det Østerrike som tok taktstokken. Og viste hvorfor de er EM-klare i motsetning til Norge.

Erling Braut Haaland viste klasse da han rykket seg fri og scoret sitt første landslagsmål. Det var Norges første sjanse i kampen, og da var det spilt 66 minutter. Norge skapte to store sjanser til. Men totalt sett vant Østerrike fullt fortjent.

Les også: Braut Haalands første landslagsmål var ikke nok

Etter en times spill fikk vi NESTEN en norsk avslutning på mål. Men vi fikk kampens første norske corner. Som ikke førte til noen ting. Men det var om ikke annet en marsjordre om at det måtte skje noe. Og da kom endelig løpet til Erling Braut Haaland som bekreftet hvorfor han gjør suksess i Tyskland. Det er lov og helt greit å være effektiv i fotball. Men resten av kampen var høyst ugrei.

Så årets første landskamp endte i en klokkeren fiasko. Og hvilke grep kan nå gjøres fram mot skjebnekampen mot Serbia om en drøy måned? Det skal Lars Lagerbäck finne ut av, en skuffet svenske som også var overrasket over den norske passiviteten. Det skjønte han lite av. Dette var rett og slett en av de svakeste kampene under hans ledelse.

Å starte Nations League med tap hjemme gjør at man nesten kan glemme denne turneringen med tanke på puljeseier og ekstra VM-sjanse. Nå handler det om å bygge selvtillit inn i et lag som får tidenes EM-sjanse om en drøy måned. Vi vil tro alle spillerne var mer eller mindre sjokkert etter det som skjedde på Ullevaal den første timen. Den siste halvtimen var det noenlunde jevnt da Norge endelig matchet Østerrike i duellene.

Allerede mandag er det mulig å rette opp noe når laget skal opp mot Nord-Irland i Belfast. De spilte 1-1 mot Romania i Bucuresti, isolert sett et positivt resultat for Norge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hva manglet i dette norske laget? Nesten alt. Norges beste spiller var keeper Rune Almenning Jarstein som hindret et større nederlag. Ja, straffesparket til Østerrike var helt meningsløst, men en konsekvens av den nye handsregelen som kan tolkes så spinnvilt som her. Men seieren var fullt fortjent. Det er en grunn til at Østerrike allerede er EM-klare i motsetning til Norge. De tok styringen fra start og holdt tømmene helt inn.

Det mest skuffende var den totale mangelen på intensitet og glød den første timen. Samarbeidet mellom Joshua King og Erling Braut Haaland så vi ingenting til. Da Haaland scoret hadde King forlatt banen. Alexander Sørloth la inn en god søknad til startplass da han var med på det norske løftet den siste halvtimen. Midtbanen spilte for mye på tvers og bakover. Da vi fikk kontringsmuligheter endte det i at spillerne stoppet og snudde. De hadde ikke tro på egne ferdigheter. Vi må ha kantspillere som er kantspillere. Stefan Johansen er midtbanespiller, bokstavelig talt.

Sander Berge fikk et ufortjent straffespark mot seg og han misbrukte en gedigen sjanse på heading til å utligne til 2-2. Men vi fikk se at han har fått mer kraft og aggressivitet inn i spillet sitt. Det lover godt.

For Norge var det en realitetssjekk. Fire års ubeseiret tilværelse på Ullevaal er over. Lars Lagerbäcks imponerende statistikk er historie. I fotball er alltid neste kamp den viktigste. Nå er det et lite unntak. Nå er det Norge - Serbia 8. oktober alt handler om. Mandagens kamp mot Nord-Irland er til for lagbygging. Ja, vi kan håpe på Martin Ødegaard mot Serbia, men han alene løser ikke dette. I bunn ligger hardt arbeid og tro på egne ferdigheter. Det kan ikke bli stort svakere enn dette. Og spillerne kjenner på det sjøl.

Uefas nasjonsliga fotball menn fredag B-divisjonen gruppe 1 i Oslo:

Norge – Østerrike 1-2 (0-1)

Ullevaal stadion, ingen tilskuere

Mål: 0-1 Michael Grigorisch (35), 0-2 Marcel Sabitzer (str. 54), 1-2 Erling Braut Haaland (66).

Dommer: Mattias Gestranius, Finland.

Gult kort: Mathias Normann (51), Martin Linnes (76), Alexander Sørloth (78), Erling Braut Haaland (86), Norge, Martin Lainer (67), Aleksandar Dragovic (87), Østerrike.

Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Tore Reginiussen, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami – Morten Thorsby (Martin Linnes fra 61.), Sander Berge, Mathias Normann, Stefan Johansen (Markus Henriksen fra 68.) – Joshua King (Alexander Sørloth fra 64.), Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: Ørjan Nyland, Sondre Rossbach – Even Hovland, Ruben Gabrielsen, Iver Fossum, Jonas Svensson, Patrick Berg, Birger Meling.

Østerrike (4-2-3-1): Alexander Schlager – Stefan Lainer, Stefan Posch, Martin Hinteregger (Aleksandar Dragovic fra 40.), Andreas Ulmer – Stefan Ilsanker, Xaver Schlager – Karim Onisiwo (Julian Baumgartlinger fra 86.), Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner – Michael Gregoritsch (Adrian Grbic fra 79.).

Ubenyttede reserver: Pavao Pervan, Cican Stankovic – Reinhold Ranftl, Florian Grillitsch, Phillipp Lienhart, Peter Zulj, Maximilian Wöber, Christopher Trimmel, Christoph Monschein.

Øvrig kamp i puljen: Romania – Nord-Irland 1-1.