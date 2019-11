43 prosent av nordmenn kjøpte eller lagde egen julekalender sist jul. Det er en nedgang på 14 prosentpoeng siden 2012, ifølge tall fra SIFO, skriver NTB.

I alt buzzet rundt Black Friday er det faktisk en lettelse å lese dette. For kanskje kan julekalendergalskapen ta slutt?

Det er ingenting galt med en enkel sjokoladekalender. Ei heller en hjemmelaget julekalender, som er laget med kjærlighet.

Men det er panikken som provoserer meg. Tvangen. Og løgnen.

For hva skjedde med at julekalendere var forbeholdt barn? Nå virker det som om det nesten er mer de voksne som er de viktigste mottakerne av kalendergaver.

Det er eksklusive sjokoladekalendere (greit nok). Det er sminkekalendere (forbruker-skam-alarm!). Og ikke minst: Kalenderne for par. Gjerne med gaver av den mer frekke sorten.

Jeg rødmer mens jeg skriver, for dette må være det kleineste av det kleine.

Jeg har fått med meg en av reklamene for disse. En dame som ligger henslengt på en seng oppå mannen sin i en g-strengtruse og genser og litt lange sokker.

Som åpenbart er veldig glad for at hun har fått en erotisk julekalender av sin kjære. Så glad at hun ikke trengte å ha bukse til genseren.

Hun bare ligger der, liksom. Sikkert i hele desember og småfryser på rumpa mens hun planlegger julegavekjøp og kakebakst. For ikke å si rundvasken av huset.

Jeg klarer det ikke. Jeg blir irritert av budskapet om at jeg må kjøpe denne fordi sex kan være så gøy, særlig hvis du får en masse plastræl du kan bruke til det i 24 dager i strekk.

Det er hyggelig at folk koser seg. Og at par gir hverandre gaver. Men virkelig. Hvorfor i all verden er det et marked for en julekalender av denne typen?

Fordi den spiller på samvittigheten: I den mørkeste mørketida, der halve byen er smitta av norovirus eller forkjølelse, og gavekjøp og førjulsaktiviteter skal klaffe med innspurt på jobb, den tida der du har mest lyst til å krølle deg sammen sminkeløs i pysjbuksa hjemme: Jo, da har noen funnet på genistreken, nemlig å gi deg en tanke om at du burde.

Du burde ta deg tid til partneren din. Du burde kjøpe en kalender som dere kan ha det fint med sammen. Kjøp, kle av deg og prestér.

Det er på høy tid å si stopp. Det er nok nå. Julekalendere er for barn. Og vi trenger ikke alt selv om det ligger bak en luke med et tall på.

Og sex trenger ikke å være en gøyal greie med masse julekalender-gaver til. Det er helt OK med hverdagsliv, også i desember.

Da jeg var liten fikk jeg alltid en pakkekalender av mammaen min. Det var hårspenner, små sjokolader, av og til sokker eller et julehefte.

Å stå opp i svarte morgenmørket og finne kalenderen gjorde desember til en helt spesiell tid. Det hadde vært fint å finne fram til den følelsen igjen. Men den kommer nok ikke.

Nå er det nye generasjoner sin tur. Og det spørs om de vil være like ukritiske til gavebonanzaen som vi som kom før dem.