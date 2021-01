Aldri før har så mange amerikanere stemt på en president som ved valget i november. Når Joe Biden i dag innsettes som USAs 46. president, har han derfor et stort mandat. Han er en svært ønsket leder. Men også en helt vanlig mann og en politisk kompromisskandidat.

Han er en helt average Joe, en helt normal og litt kjedelig fyr.

Hvem kan glemme den avtroppende presidentens innsettelsestale for fire år siden. Der han benyttet anledningen til å snakke om «American carnage». Fra samme sted som mobben tok seg inn i kongressbygningen for to uker siden, sammenlignet han USA med et kaotisk blodbad, som han skulle rydde opp i.

Det var Donald Trumps visjon og utpekte kurs for nasjonen. På sin første dag sykemeldte Donald Trump en hel nasjon og skremte vettet av oss alle. USA skulle igjen bli en vinner, sa Trump. Fakta, statistikk og fornuft fortalte en helt annen historie, om et sterkt USA med høy vekst, lav arbeidsledighet og mindre kriminalitet enn på mange tiår. Sykemeldingen var en konstruksjon. Likevel lovet Trump store doser medisin.

Han hadde begynt sin ferd mot tyranniet.

Det blir selvsagt andre ord å høre i dag i Washington D.C. når Joe Biden tar over i en demokratisk unntakstilstand med væpna soldater på alle kanter. Biden er ventet å gjenta budskapet han har hatt siden han kastet seg inn i valgkampen i 2019. Han vil samle amerikanerne. Men et folketomt Washington signaliserer at overføringen av makt ikke har skjedd i fred. Menneskene er erstattet med 200.000 flagg på The Mall. Fraværet av folk og den sedvanlige hyllesten av den nye presidenten er en påminnelse om at Bidens tid begynner i Trumps skygge. På Trumps premisser. Et stort flertall av de republikanske velgerne mener fortsatt at Biden ikke er rettmessig valgt.

Kanskje er det nettopp Joe Bidens enkle ord og relative smålåtenhet USA trenger nå etter åtte år med Obamas forførende retorikk som dessverre ikke førte til så mye change å tro på likevel, og Trumps fire år med hatprat, løgner og hysteriske ordbruk. Ord har stor makt og bør derfor brukes forsiktig nå som stemninga i USA er så opprørt.

Derfor kan Biden være rett mann på rett sted til rett tid. Eller kanskje er han feil mann på rett sted og tid.

En midt-i-veien-demokrat, sønn av en bruktbilhandler, en mann uten utdanning fra noen av toppuniversitetene i USA og med dårlige resultater på jusstudiene. En mann som hele livet har slitt med stamming. Som har mistet kone og barn i ulykke, som har kjent livets brutalitet på kroppen, og lidd politiske nederlag. To ganger prøvde han å bli presidentkandidat, men mislyktes. Mulig er han ikke et naturlig valg, men på tredje forsøk er han blitt president. Og etter nesten 50 år i amerikansk politikk, besitter han erfaring som ingen andre.

Biden er ikke Bernie Sanders, han er ikke venstresidas mann, men han gikk til valg på et ambisiøst og progressivt program. Og med seieren i senatsvalget i delstaten Georgia i januar, ligger alt til rette for store politiske gjennomslag. Demokratene kontrollerer Representantenes hus, Senatet og Det hvite hus, og Biden har nå minst to år på seg til å stabilisere landet og peke ut en bærekraftig kurs.

Det var ikke Donald Trump som veltet USA.

Skjevhetene i byggverket har vokst gradvis gjennom 50 år og det er et enormt arbeid å skulle rette opp. Grunnleggende sosial urettferdighet og rasisme blir ikke ordnet opp i på Bidens vakt. Det vil ta tid og det vil kreve store ressurser, og det første Biden må gjøre er å reversere Trumps kostbare skattekutt til de rike. Det vil gi rom for mange nødvendige reformer på hjemmebane.

Biden har lovet å gjennomføre det Obama og han startet på for ti år siden, et helsesystem for alle. Det vil gi trygghet og bidra til en mer solid nasjonal grunnmur. Han vil også øke den føderale minstelønna kraftig og øke de direkte utbetalingene til de fattigste. Det neste store løftet er et bedre utdanningssystem for alle. Er det noe som de siste årene har understreket, er det behovet for kunnskap og kritisk tenkning i møte med falske nyheter. Opplysning og utdanning må i ethvert land være førstelinjeforsvaret mot udemokratiske og autoritære krefters løgner. Biden har tatt solide steg til venstre og går inn for massive kutt i studiegjeld, utvide tilbudet om gratis college og gratis førskole for alle.

Joe Biden vil gjenforene USA og verden, og igjen ta lederskap.

Han vil inn igjen i Parisavtalen og redde oss alle fra klimakatastrofen. Han vil åpne døra for Iran, og må unngå Trumps mange andre utenrikspolitiske snubletråder. Det mangler ikke på oppgaver hjemme og ute. Først og fremst må han og vil han forene amerikanerne. Men hvordan kan man gjøre det i et land som lever i to virkeligheter, i to atskilte medieunivers?

Biden har en enorm to-do-list. Høyt på denne lista bør en mediereform stå. Amerikanske regler for balansert journalistikk på radio og TV forsvant i 1987 og banet vei for politisk propaganda der fakta ble uvesentlig og utestemme nødvendig. Dette har formet takt og tone i debatten, åpnet for Fox News og for Trump, og har bidratt sterkt til splittelsen i USA. Det er vanskelig å se for seg en ny statlig regulering av frie medier. Det var politisk uaktuelt for president Obama for 10 år siden, men situasjonen nå er annerledes. Konsekvensene er så tydelige. Det må utvikles en politikk for å kontrollere den store samtalen, i redaktørstyrte medier og på internett, til alles og fellesskapets beste.

Det kan være det viktigste og mest grunnleggende Biden gjør.

Klarer Biden å dempe trykket i USA og starte jobben med å bygge en ny og rettferdig sosial plattform, vil han kunne bli en historisk og virkelig stor president.