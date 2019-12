Kristne grupperinger blir viktige allierte for Donald Trumps gjenvalg.

Man blir ikke regnet som de store profeter for å forutsi at Donald Trump vil bli verdensledende i oppmerksomhet også i 2020. Han har ladet kanonene for den ultimate verdikrig.

Den pågående riksrettssaken er bare et mellomspill. Gjenvalg for fire nye år i Det hvite hus i november er det store målet.

Viktige allierte i denne krigen er en del kristne grupperinger i USA. Over nyttår reiser presidenten, ifølge New York Times, til Miami i Florida for å etablere den nye kristen-koalisjonen «evangelikanere for Trump».

Mobiliseringen skjer blant annet som følge av at det betydningsfulle kristne tidsskriftet Christianity Today nylig har gått hardt ut mot presidenten og krevd hans avgang.

Lederartikkelen i tidsskriftet viser at selv om nær 80 prosent av såkalte evangelikale, hvite kristne stemte på Trump ved siste presidentvalg, er han en svært splittende person også i kristne kretser.

Retorikken blir deretter. Denne høsten gikk Donald Trump til den ytterliggående tv-predikanten Paula White og ba henne bli hans spesielle rådgiver i trossaker. Hun har gjennom flere år vært Trumps aktive støttespiller.

Han skal ha deltatt i bibelstudium hos henne, og hun fikk æren av å be under presidentinnsettelsen for tre år siden.

Trosrådgiveren lever opp til sitt etternavn. Hun snakker i svart hvitt, og leverte følgende budskap etter at hun fikk sin nye posisjon: «Vi er i åndelig krig».

White ber om at alle demoniske krefter som har reist seg mot Trumps kall skal rives ned i Jesu navn. Da Trump kunngjorde at han ønsker å gå for fire nye år, holdt White Bibelen fram på tv og sa at Gud vil holde ansvarlig dem som ikke stemmer på den sittende presidenten.

Det er noen ekstreme fiendebilder som males. De som ønsker en dypere innsikt i hvordan folk på ytterste høyre legger opp til krig mot liberale, kan ta seg tid til å se de syv episodene av The Loudest Voice i strømmekanalen HBO.

Miniserien ble sluppet sommeren 2019 og handler om grunnleggeren av Fox News, Roger Ailes.

På midten av 90-tallet la den tidligere rådgiveren for Nixon og Bush en mediestrategi for hvordan folk flest i USA skulle reise seg mot den liberale eliten. Fox News skulle spille på å få Amerika tilbake sin gamle storhet.

Patriotisme og respekt for Gud og flagget var en del av strategien. Det er et budskap som slår an, ikke bare hos kristne, men hos mange amerikanere.

Kanalen, som mediemogulen Rupert Murdoch gikk i bresjen for, ble i løpet av få år USAs største og er en betydningsfull politisk aktør.

Det er ingen dokumentar HBO har laget. Sannhetsgehalten kan bli så som så i denne typen dramatisering, og i Russel Crowes skikkelse er Ailes blitt en svært usympatisk og hensynsløs person.

Han slår knallhardt ned på alt som ikke tjener saken, nemlig at det alltid skal være høyreorienterte politikere i Det hvite hus. Ailes døde i 2017, men måtte gå av i 2016 på grunn av anklager om sextrakassering av flere ansatte.

Her ser vi noen av paradoksene i amerikansk politikk og medier. Ledere med alt annet enn gudfryktig opptreden henter massiv støtte fra grupper av kristne.

Når det gjelder Donald Trump, er det en vurdering som går igjen: «Han er den eneste som er sterk nok til å utfordre den liberale eliten». Alt det problematiske ved mannen, skyves under teppet.

Ropet på den sterke mann som skal ta Amerika tilbake til sin gamle storhet er en vesentlig del av analysen av hvorfor Trump henter støtte fra miljøer som man skulle tro ville distansere seg fra ham. Det skjedde ikke i 2016, og det er fare for at vi får en gjentakelse i 2020.