Mandag presenterte NHO et veikart for framtidens næringsliv. Her stakes det ut en offensiv kurs for de neste ti årene. Det er flere kjente NHO-toner som provoserer, men også mye som forener politikere, eksperter og arbeidslivets parter. NHO-sjef Ole Erik Almlid trakk opp perspektivene.

Beskjeden er at det må skapes 250.000 private arbeidsplasser for å kunne opprettholde velferden i 2030. Allerede før korona-krisen var det mye som tydet på at Norges «gullalder» var tilbakelagt.

Nå må det skapes en ny gullalder.

Deretter fulgte en samtale mellom Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO-lederen poengterte at det er mye LO og NHO er enige om, men det er samtidig er del som skiller.

Skatt og størrelsen på offentlig sektor er to områder hvor det er uenighet. Pandemien har vist hvor viktig det er å ha en solid offentlig sektor. Det er også grunn til å merke seg at arbeidsgiverne fortsatt vil åpne for flere midlertidige ansettelser, noe som er en rød klut både i fagbevegelsen og overfor den politiske venstresiden.

LO og NHO er enige om å styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet, men det må ikke skje ved at arbeidsgiverne organiserer flere mens fagbevegelsen blir hengende enda mer etter. Da oppstår det en uheldig maktforskyvning.

I dag er det nemlig bare 49 prosent av arbeidstakerne som er fagorganisert, mens prosenten for arbeidsgivernes del er 71 prosent.

Det bør også være i arbeidsgivernes og samfunnets interesse at flere arbeidstakere organiserer seg, spesielt i privat sektor.

NHO har presentert følgende ti ambisjoner for perioden fram mot 2030: Høyere verdiskapning, økt yrkesdeltakelse, større privat sektor, utenriksøkonomi i balanse, reduserte klimagassutslipp, mer omstilling, økt satsing på kompetanse, lavere skattenivå, høy tillit i samfunnet og høyere organisasjonsgrad.

NHO mener at framtidens næringsliv må bygges på vårt lands fortrinn, først og fremst naturressursene. Det norske styresettet, tilliten mellom folk og myndigheter og vår velferdsmodell er også et fortrinn.

Det samme gjelder en høyt utdannet befolkning. Men mange nordmenn trenger påfyll av kompetanse, og her finner LO og NHO nok en gang sammen i et felles og høyst berettiget krav om styrket innsats for livslang læring.

NHO-dokumentet vier stor plass til mulighetene for å skape en grønnere økonomi. Fangst og lagring av CO2, havvindkraft, bruk av hydrogen, og elektrifisering av virksomheten på norsk sokkel er de viktigste grepene i så måte. Norskprodusert hydrogen kan i tillegg være miljømessig hjelp til Europa, og derigjennom bidra til å redde klimaet på kloden.

Samlet kan dette gi mange framtidsrettede arbeidsplasser i Norge.

Bakteppet er det faktum at det blir flere pensjonister her til lands og samtidig færre yrkesaktive som står bak hver pensjonist. Her oppstår det naturlig nok et finansielt gap, som blir ekstra stort når nå oljeinntektene avtar.

Denne utfordringen ønsket regjeringen å gi sitt svar på i en framtidsskuende perspektivmelding som etter planen skulle ha vært lagt fram før sommeren.

Men koronapandemien kullkastet denne planen.

De økonomiske pilene pekte plutselig i en helt annen retning – nedover. Og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet. Regjeringen har varslet at perspektivmeldingen i stedet kommer vinteren 2021.

Men nå kommer NHO regjeringen i forkjøpet. Politikere fra alle partier ble derfor allerede i går avkrevd svar på hva vi kan forvente av dem de neste ti årene.

Her var det mye ullent.

Mer konkret politikk må vi kunne forlange å få i partiprogrammene som vedtas våren 2021.

NHO har kommet med mange gode innspill, men det er også mye som skurrer. Det er eksempelvis ingen god løsning å la private overta offentlige oppgaver.

Poenget må være å skape flere private arbeidsplasser utenfor den offentlige sfæren.