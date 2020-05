«Winner takes it all», synger ABBA. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kan stemme i med Erna som forsanger. I mai samlet de to store over 50 prosent av stemmene. Høyre var størst for andre måned på rad med om lag 27 prosent.

Ap havnet så vidt under 26 prosent. Det viser gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene fra Poll of polls da resultatet av en måling gjenstår.

De andre partiene har ikke mye å synge for.

Det gjelder spesielt Frp som falt under titallet. Partiets velgere har rømt til Høyre eller satt seg på gjerdet.

Det har løsnet for de to små på venstresiden. MDG har stanset tilbakegangen i april og fikk i mai 4,8 prosent. Rødt har også gått fram. Partiet endte på sperregrensen med 4 prosent.

Mai ble helsvart for de to små i den borgerlige blokken. KrFs oppslutning er på 3,5 prosent. Venstre har 3,0 prosent.

Bunnen er ikke nødvendigvis nådd for KrF og Venstre. Tirsdag gikk KrF på et dundrende nederlag i Stortinget. Partiet sloss mot en liberalisering av bioteknologiloven, men tapte på alle punkter.

Nederlaget vil neppe gi plusspoeng på meningsmålingene. Velgerne heier på vinnerne og ikke på taperne.

Onsdag gikk startskuddet for den nye maktkampen i Venstre. Partiets fire statsråder skal i flere måneder kjempe om å bli partileder. Interne maktkamper svekker oppslutningen.

Venstre er ikke det eneste partiet som har erfaring med det.

Koronakrisen er hovedårsaken til Høyres sterke framgang denne våren. Før statsministeren dro i nødbremsen og stengte ned landet, hadde partiet et snitt på 19 prosent på målingene. Oppslutningen nå ligger 8 prosentpoeng høyere. Det viser at befolkningen er fornøyd med statsministerens lederskap under krisen.

Det er ikke slik, som mange synes å tro, at velgerne automatisk slutter opp om landets ledelse i krisetider. Statsministeren eller presidenten må gjøre en god jobb for å få velgernes støtte.

Boris Johnson gjør en elendig jobb og britene vender ham nå ryggen. Donald Trump har mistet mye av den sterke støtten han hadde blant amerikanske velgere på grunn av sin skandaløse håndtering av krisen.

I Frankrike er president Macron ute å kjøre. Erna Solberg står sterkt fordi velgerne opplever at hun har en fast hånd om krisehåndteringen.

Aps framgang kan også forklares med koronakrisen. Jonas Gahr Støre har vært en god leder på opposisjonsbenken. Regjeringens krisepakker er forsterket og de har fått en bedre sosial innpakning. Støre har klokelig latt være å gå i strupen på statsminister Solberg.

Aps leder har overbevist mange velgere om at også han vil være en god statsminister i en krisetid.

Sps store framgang har stanset opp. Partiet går i mai tilbake for andre måned på rad til 14,1 prosent. SV er også ned i mai til 6,5 prosent. Aps framgang er ikke stor nok til å utligne Sps og SVs tilbakegang.

Det rødgrønne regjeringsalternativet med Ap, SV og Sp har ikke lenger flertall. Til sammen har Ap, SV, Sp, MDG og Rødt et solid flertall på Stortinget med nærmere 100 representanter.

Hovedspørsmålet framover er hvem som har det mest realistiske regjeringsalternativet av Erna og Jonas. Ernas lag består i øyeblikket av et sterkt Høyre, et svakt KrF og et enda svakere Venstre.

Laget er avhengig av Frps støtte for å vinne regjeringsmakten.

Jonas leder et lag med Ap på stigende formkurve, og Sp og SV som for tida ikke er i toppform. Støres lag trenger nå hjelp av MDG og Rødt for å vinne makten.

De politiske sakene blir som alltid avgjørende for valgresultatet. Erna Solbergs gode håndtering av koronakrisen vil være glemt når valgkampen starter.

Det økonomiske tilbakeslaget vil stå sentralt. Blir arbeidsløsheten hovedsaken i valgkampen, ligger Ap bedre an til å vinne enn Høyre. Ap har et historisk eierskap til en politikk med målet: Hele folket i arbeid.