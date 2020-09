Landsmøtet var riktignok amputert, i den forstand at de fleste delegasjonene var fysisk spredt i lokaler rundt om i landet. Men korona-pandemien har lært oss å jobbe digitalt på en ny måte – og det klarte også Høyre på det utsatte og forkortede landsmøtet.

Les også: Bent Høie: Derfor var det på tide å slutte

Erna Solberg tok naturlig nok utgangspunkt i situasjonen som pandemien har satt oss i. Hun snakket ellers bare om politiske saker, om hva regjeringen har gjort og hva Høyre har planer om å gjøre.

Høyre-lederen mener at det kommende valget blir et retningsvalg, mellom næringsvennlig politikk og næringsfiendtlig politikk. Hun nevnte ikke andre partier ved ett ord, og berørte heller ikke flokene på borgerlig side.

Erna er stjerna i Høyre. Hun liker ikke at Høyre-folk bruker denne betegnelsen som et slagord, men innerst inne kan hun koste på seg et smil. Erna har mye av æren for at Høyre nå har rundt 24 prosent på meningsmålingene. Noe av dette er riktignok en korona-effekt, men likevel.

Erna Solberg har ledet Høyre siden 2004. Etter en litt dårlig start har hun jevnt og trutt forsterket posisjonen. Høyres ledertrio har også vært den samme i årevis, men nå skjer det fornyelse. Tina Bru tar over etter Bent Høie som nestleder, og hun vil vi ventelig få høre enda mer til i årene som kommer. Jan Tore Sanner fortsetter som den andre nestlederen.

Les også: Solberg: Kan bli aktuelt å fraråde reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge

Men Erna Solberg (59) lover å holde ut enda noen år. Hun har ambisjon om en tredje periode som statsminister, og vil uansett bli sittende på Stortinget ut neste stortingsperiode. Et lederskifte i Høyre er det ingen som snakker om. Det ligger uansett et stykke fram i tid. Erna Solberg er den samlende ledestjerna på borgerlig side. Hun klarte – for en stakket stund – å ha alle de fire partiene med i sin regjering. Men det selskapet ble for grått for Frp, som nå har stilt seg på sidelinjen.

Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering er knust, men dagens situasjon gir paradoksalt nok en viss mulighet for en borgerlig valgseier også i 2021. Og muligheten ligger nettopp i det faktum at Frp er utenfor regjeringen. Statsministeren opplever det nemlig slik at Frp «først og fremst ønsker å styrke sin posisjon hos velgerne for å kunne stille makt bak kravene».

Erna Solberg er avhengig av at Høyre holder stillingen og at Frp blir større enn i dag. I tillegg må selvsagt KrF og Venstre komme seg over den magiske sperregrensen. Sjansen for dette er større med et Frp på sidelinjen. Slik kan de borgerlige få i pose og sekk. Men den politiske hverdagen etter et valg er at partier må kompromisse. Velgerne må ikke la seg lure.