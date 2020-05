Ifølge Dagens Næringsliv er det oppsamlede underskuddet for USA-engasjementet på over 200 milliarder kroner. Det er et svimlende beløp som Equinor (tidligere Statoil) har forsøkt å gjemme bort i annen internasjonal aktivitet.

En stor del av disse tapene har kommet etter at selskapet investerte tungt i skifergass og skiferolje på land i USA. Samtidig hører det med til historien at Equinor, som andre oljeselskap, ble hardt rammet av det kraftige oljeprisfallet i 2014.

Den norske staten eier 67 prosent av Equinor og er dermed på mange måter det norske folks selskap. Det forplikter. Derfor er det kritikkverdig at Equinor ikke har publisert finansielle resultater for USA i tråd med anbefalingene fra Finanstilsynet. I årsrapporten for 2019 oppgir selskapet bare tall for to produksjonsområder: Norge og den internasjonale aktiviteten. Dagens Næringsliv kan videre avsløre at den landbaserte USA-virksomheten til Equinor har vært preget av kostnader uten kontroll og en svak ledelse. Det fortelles om rot, sløsing og stormannsgalskap.

Equinor er i dag på plass i 30 land. 40 prosent av selskapets produksjon av olje og gass foregår utenlands. Men det er på norsk sokkel at selskapet har tjent store penger, som deretter i stor grad har endt opp i det norske folkets oljefond. Equinor har tapt stort på flere av utenlandsprosjektene som Helge Lund startet opp da han var konsernsjef. Equinor solgte seg i fjor ut av oljefeltet Eagle Ford i USA, og under dagens konsernsjef Eldar Sætre har selskapet ikke investert noe av betydning i USA.

Det er på sin plass å minne om historien. Sommeren 1972 vedtok Stortinget å opprette et statlig norsk oljeselskap. Statoil spilte i starten en svært sentral rolle både politisk og forretningsmessig i utviklingen av det som etter hvert skulle bli det norske oljeeventyret. For å gjøre bildet komplett bør vi ta med at det var privateide Phillips som fant det første drivverdige funnet på Ekofisk før jul i 1969.

Statoil ble børsnotert og delprivatisert sommeren 2001. En viktig begrunnelse fra Jens Stoltenbergs første regjering var nettopp å gi Statoil muligheter til å ekspandere utenlands. Dagens Equinor skal først og fremst tjene penger, og politikerne skal ikke detaljstyre selskapet. Men det bør likevel være mulig å føre en offentlig, og dermed politisk, debatt om hva som er smart.

På den bakgrunn er det uklokt av Equinor å ikke vise større åpenhet om de reelle tapene på USA-engasjementet. Det synes å ha gått «helt Texas» der borte. Kritikerne kan med rette si at borte er bra, men hjemme er best.