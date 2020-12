Min lokale tilbyder av juletrær varslet om at det var lurt å handle raskt i år. Folk begynner tidlig å pynte, for å få mer lys i ekstra mørke tider. På TV sier en annen selger at salget går tregt, fordi været er så elendig at folk ikke kommer i den rette stemningen.

Det meste med juletrær er og blir sjansespill. Det er ikke noe særlig å vente med å gå ut på formiddagen 24. desember og komme hjem med en ripsbusk (eller hva de nå hadde igjen på hagesenteret hvis det fortsatt er åpent).

Treet kan vel like godt på stå verandaen min i adventstida, så nå har jeg slått til. Det bør helst være hogget i november, hører jeg. Jeg er ikke den vanskelige kunden som akkederer med selgeren om at jeg helst vil ha et fersk hogd tre, eller har lest at de fra siste uka i oktober er de beste.

Jeg er heller ikke blant dem som følger rådet fra forståsegpåere som mener det er best å ta med juletrefoten for å finne en ideell passform.

Rådene rundt juletrær er mange og velmente. «Treet bør få en hedersplass i stuen», melder Aftenposten. Hedersplass skjønner alle, men stuen? Altså ikke på kjøkkenet, soverommet eller på do, hvis det er der man liker seg best?

Dette kan alle heldigvis gjøre som man vil med. Det er verre med vanningen, som er en årlig prøvelse.

Treet setter mest pris på lunkent vann, står det hos Plantasjen. Jo varmere jo bedre, melder NRK, «gjerne 60–70 grader». Når det endelig er satt på plass i juletrefoten bør man bruke kaldt vann, slik at treet unngår varmesjokk, leser jeg på nettstedet Klikk.

Før dette skjer anbefales det å ha treet stående i ei bøtte vann ispedd ei flaske øl. «Knus en hodepinetablett og rør den ut i vannet», melder Europris. Dette tror jeg på. For å ha kommet fram til noe sånt må det meste være forsøkt. At man ofte kan slippe unna hodepinetabletten ved å spare litt på ølet er en alminnelig erfaring mange har med seg.

Altså har juletreet det sannsynligvis like bra uten begge deler.

«Et juletre bør spyles og tørkes før man tar det inn i huset», melder TV 2. Jeg er glad for presiseringen «før man tar det inn», for ellers hadde vi aldri kommet forbi åpningslinja med «nå har vi vaska gølvet» i «Julekveldsvisa».

Ekte barnåler gir fra seg terpentinlignende gasser som kan virke irriterende på slimhinnene, står det, så kanskje er det beste for inneklimaet å gå over til plasttre?

Norsk institutt for skog og landskap melder at juletrær som ikke er spylt kan ta med seg edderkopper, snylteveps, små biller, sommerfugler, støvlus, teger, gallemygg, andre små fluer, spretthaler og bladhoppere inn i stua. Da har man nådd grensen for maksimalt ti gjester i huset i to dager denne jula.

Det beste med at Senterpartiet snart kommer til makten er at vi endelig kan håpe på nasjonale råd for juletrær.