Sommerferien i Premier League pleier å dreie seg om overgangsvuinduet og sånn passe interessante oppkjøringskamper. Men i år har det vært noe annet som har skapt overskrifter; idiotisk oppførsel.

Det er pussig at bare fordi du er god til å sparke en ball, så forventes det at du skal oppføre deg som et forbilde. Og enda rarere at folk blir arge når de samme spillerne inviterer til sex-fester under koronatider eller slåss på åpen gate i fylla. Dette er dumme handlinger, uavhengig av om du er rik og berømt eller ei.

Les også: Solskjær fortsetter med Maguire som kaptein

I sommer slåss Harry Maguire på Mykonos, den nye lekeplassen til de rike, Kyle Walker inviterte til sexfest hjemme hos seg selv, mens Greenwood og Foden tok med jenter opp på hotellrommet på Island-tur med landslaget. Alt fryktelig dumt og helt bak mål, og noe de må ta konsekvensene av. Men at folk hisser seg så veldig opp over det «fordi de er forbilder», er jeg litt mer uforstående til. Det er egentlig rart slike ting ikke skjer oftere. Noe det forsåvidt kan gjøre, det er ikke alt som blir kjent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fotballspillere i Premier League tjener så mye penger at de allerede i ung alder ofte er forsørgere for hele slekten og mange av sine venner. Det er ingen moralske kompass i mils omkrets, for hvem vil vel gå i rette med den som holder lommeboka? Dermed er de søkkrike spillerne vant til å gjøre som de vil uten noe særlig med konsekvenser. Og det ser vi stadig eksempler på.

Les også: Slik tror Dagsavisen årets Premier League-sesong ender (+)

Det er en fallitterklæring å hevde at fotballspillere er forbilder. Noen er det i kraft av hva de gjør utenfor fotballen, som Marcus Rashford som nærmest på egenhånd fikk statsminister Boris Johnson og regjeringen til å snu i kampen for gratis skolemat. Men de aller fleste fotballspillere er totalt uegnet som forbilder. Mange av dem har knapt noen skolegang utover grunnskolen og snaut med livserfaring utenfor fotballbanen.

En fotballspiler er i grunn bare god til å sparke fotball. Om noen også er ålreite fyrer på si, er det mer som en bonus å regne.

Les også: Dette er nytt i Premier League denne sesongen