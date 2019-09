Oppstusset rundt NRKs manipulering av skolevalget på Lillestrøm har spart oss for mye ytterliggående oppstuss rundt den største skandalen: At småpartiene ikke fikk være med i skolevalget en rekke steder i Oslo.

Med småpartier mener jeg ikke de etablerte småpartiene i Oslo, som Fremskrittspartiet. Jeg gjentar dette for sikkerhets skyld: Småpartier som Fremskrittspartiet. Men ved en feil ble bare lister fra partier som deltar i bydelsvalgene i Oslo lagt ut til skolevalget. Feilen ble oppdaget, men da var avstemningen allerede gjennomført på fem skoler. Der hadde ikke elevene fått anledning til å gi sin stemme til Alliansen, Demokratene, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Helsepartiet, Kystpartiet, Norges Kommunistiske Parti, Partiet De Kristne, Norske Tories, Pensjonistpartiet, Piratpartiet eller Selvstendighetspartiet. Ett av disse partiene har jeg forresten bare funnet på, for å sjekke om dere følger med.

Valgteknisk er dette en skandale, et alvorlig administrativt problem for ungdommer som skal lære hvordan demokratiet fungerer. Men jeg må også, helt ærlig talt, innrømme at jeg er lettet over at dette ikke er blitt godt nok kjent til at ytterliggående krefter får rase seg sanseløse over konsekvensene, og krever omvalg umiddelbart. For hva har vi her? På Steinerskolen har Miljøpartiet De Grønne fått 55 prosent av stemmene. På Foss videregående står MDG litt svakere, med bare 33 prosent av stemmene. Arbeiderpartiet har 55 prosent på Etterstad. På Kuben videregående får Ap 42 prosent. Fremskrittspartiet har gjort det svært bra med sine 8 prosent på Ullern, også høyt over deres alminnelige resultater på meningsmålinger i Oslo i det siste. Alliansen, Kystpartiet og De Kristne kunne hevdet at det er deres fravær som fører til de bemerkelsesverdige resultatene på disse fem skolene.

At feilen ikke har fått større oppmerksomhet må altså skyldes NRK-opplegget på Lillestrøm, eller at det fortsatt er bompengene som dominerer den politiske debatten i Norge. Jeg gjentar, det er ikke egentlig morsomt at sære småpartier har falt ut av skolevalget, men det er heller ikke morsomt at ett av disse partiene, med en nasjonal oppslutning på rundt 4 prosent, har fått legge premissene for hele valgkampen.

Nå venter jeg bare på den store avsløringen rundt kommunevalget 2019. At alt dette bompengetøyset har vært et eksperiment, for å se hvordan velgermassene kan flytte seg hvis man klarer å pumpe opp et marginalt problem, og få det til å se ut som hovedårsaken til de sosiale forskjellene i Norge. Eksperimentet holdt på å gå galt da det nesten felte regjeringen, dette var aldri meningen, men farsen kom fort tilbake på sporet, og nå har jeg bidratt godt med å skrive om bompenger hver bidige gang jeg har hatt denne spalten det siste halvåret. Jeg går gjerne i skammekroken, helt til jeg avgir min stemme mandag. Godt valg! Forhåpentlig med listene til alle partiene på plass.