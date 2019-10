Det er innført en rekke regler og endringer i Premier League denne sesongen. Noen gode, noen litt odde.

VAR i en slags hybrid-utgave der dommeren selv ikke får se videoen, og utspill fra femmeter, for eksempel. Ballen trenger ikke lenger å såpilles ut av sekstenmeterfeltet for å være i spill. Og om du får frispark i god posisjon for et skudd, får ikke angripende spillere lenger stå i denne og forstyrre, for å nevne noen.

Så har vi bytte av spillere da. Trikset alle tyr til der de bruker litt tid på bytter helt på tampen, skal nå være vanskeligere å utføre.

Spillere som skal ut av banen må nå forlate den via den korteste veien. Altså må ofte spillere vandre ut av banen på motsatt side av benken. Og derfra er det et stykke å gå for å komme seg tilbake til de andre på laget og benken din.

Det var ille nok fra før å bli byttet ut på bortebane, etter å ha filmet seg til en straffe for eksempel. Publikum piper, hyler og skriker, skjeller deg ut og til og med kaster ting etter deg. På veien ut er hele stadion mot deg. Tenk deg så at du må av banen på motsatt side av benken.

Du må spasere et godt stykke og det forbi ganske så mange og arge supportere. En Liverpool-spiller som akkurat har scoret mot Manchester United på Old Trafford ser nummeret sitt på fjerdedommerens skilt. Han skal byttes ut og går av banen så langt unna benken han kan komme.

Da må han rett og slett gå forbi titusenvis av supportere som fyrer på alle pluggene og skjeller han ut hele veien rundt banen. Ikke veldig stilig, men ei heller veldig farlig, Men hva om noen kaster en mynt. En flaske, en sko eller en mobiltelefon? Den nye regelen er en oppskrift på tumulter og til slutt opptøyer.

Jeg har selv sittet ved cornerflagget på Highbury. Arsenal mot Manchester United. Arsenal-spiller Robert Pires skulle ta corner og det haglet mynter, mobiltelefoner en sko og flasker ned over mannen der han skulle ta corner foran bortfansen. Han tok det hele med et smil, men det så slettes ikke trygt ut. Tenk da om en spiller må gå halve stadion rundt for å komme seg til benken etter et bytte.

Spillere kan bli skadet og i verste fall angrepet av fans. Særlig om spilleren, som jo noen gjør nå og da med viten og vilje, provoserer fansen på vei ut. Eller rasistiske tilrop. Skal virkelig fansen få mulighet til å skjelle ut en spiller, mens han går rundt halve banen? Må vi utsette spillere for trakassering?

Dårlig oppførsel blant fansen er en uting og den er til tider ekkel. Ingen kan forsvare rasisme og utskjelling, men det er heller ingen grunn til å legge til rette for det. For denne nye regelen blir det bråk av og virker som en dårlig idé. Det hadde holdt i massevis om det var som før og spillere byttet ved benken. Om bare dommerne hadde gjort jobben sin og lagt til tiden enkelte brukte på å gå sakte ved et bytte, hadde det aldri vært noe problem i utgangspunktet.

