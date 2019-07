Alle skjønar at politikk ikkje kan utformast på grunnlag av kjensler åleine. Men den politiske debatten eksisterer heller ikkje frikopla frå kjensler og moral.

For eit par år sidan befann eg meg om bord i eit fly som skulle frå Berlin til Oslo. I flyet var òg ein fange om bord. Han var ein ganske ung mann frå Afghanistan som hadde søkt asyl i Noreg og fått avslag. Deretter hadde han flykta til Tyskland kor han vart pågripen av tysk politi. No skulle han, i tråd med dei lovar og reglar som finst på asylfeltet, fraktast attende til Noreg, og derfrå skulle han returnerast til sitt fødeland.

Då vi boarda, sat den unge mannen allereie på plassen sin bakarst i flyet. I følget hans var det tre tyske politimenn – korav ein var uniformert og bar våpen – ein lege og ein sjukepleiar. Politimennene og kabinpersonalet oppretta ein forbodssone på om lag ti seterader mellom afghanaren og hans følge og oss øvrige passasjerar. Den uniformerte politimannen gjekk fram og attende i midtgangen og informerte om kva som gjekk føre seg, både på engelsk og tysk. Men det var ikkje så enkelt å skjøne kva han sa.

Mannen han hadde ansvaret for å frakte til Noreg, fylte nemleg kabinen med martra skrik. «PLEASE HELP! PLEASE HELP!», skreik han, hest og repetitivt, og det let verkeleg som om hans bøn om hjelp kom frå den yttarste sjelelege avgrunn. Han var så hysterisk at han måtte haldast på plass i setet ved hjelp av fysisk makt. Den uniformerte, men svært joviale politimannen forsikra dog om at det fanst den ringjaste grunn til bekymring. Han hadde vore med på dette mange gonger før, forklarte han. Dei som skulle transporterast var ofte hysteriske, men bruka som regel å roe seg når flyet kom på vengene.

Både frå politiet og kabinpersonalet si side var fokus fullt og heilt på det ubehag vi andre passasjerar måtte oppleve på grunn av asylsøkarens åtferd. Hans eigne lidingar vart vurdert som uvesentlege. Ei av flyvertinnene presterte sågar å slå ein «vits» om at det var rart at han var så hysterisk, fordi «most people would like to go to Norway». Ein passasjer spurte om det kanskje gjekk an å gje han noko beroligande, men fekk beskjed om at dét var uetisk. For øvrig var etiske refleksjonar fråverande. Igjen og igjen vart det påpeikt at det finst reglar og at desse må følgjast. Dette er korrekt. Men alle menneske har òg eit ansvar for å reflektere over kor vidt reglane i samfunnet er gode eller dårlege, og, viss dei er det sistnemnte, kva vi kan gjere for å endre dei. Det både politimannen og kabinpersonalet, på sitt venlege, nærast innsmigrande vis, freista å fortelje oss, var derimot at vi burde spare oss sjølve for det ubehag som kan oppstå som følge av slike refleksjonar.

Eg tenker på denne opplevinga med jamne mellomrom, seinast for eit par veker sidan, då Janne Haaland Matlary, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, hadde på trykk eit absurd samansurium av ein kronikk med tittelen «De rette emosjoner» i Dagens Næringsliv. Haaland Matlary hevdar at norsk debatt om utanrikspolitiske forhold er prega av såkalla «virtue signalling» - altså ei form for dydsposering kor det er viktigare å tilkjennegje at ein har dei moralsk «rette» meiningane enn å fatte rasjonelle politiske vedtak.

Som døme nemner professoren den avbrotne deportasjonen av familien Abbasi frå Trondheim. Ho påstår at denne vart avbroten fordi «NRK kjørte massivt på hvor umoralsk dette var». Dette er feil. Deportasjonen vart, som Pamir Ehsas påpeikte i eit tilsvar til Haaland Matlary, avbroten fordi helsetilstanden til mor i familien ikkje tillot vidare transport frå Tyrkia, og fordi afghanske styresmakter nekta å ta imot barna. Vidare vedgår ho at rett nok er Afghanistan «et veldig farlig land», men påstår at «hele Latin-Amerika, store deler av Afrika og Midtøsten er like farlige». Dette er òg feil, men dét bryr ikkje Haaland Matlary seg om: «Skal dette gi grunn til politisk asyl i Norge?», spør ho retorisk, før ho konkluderer med at viss svaret er ja, vert «konsekvensen av dette at Norge raskt går under». «Dette forstår et barn», hevdar ho.

På bakgrunn av sine vrangførestellingar om a) ei norsk asylpolitisk enkeltsak og b) den globale tryggleikssituasjonen manar Haaland Matlary fram eit dystert undergangsscenario for vår nasjon. At ein professor i statsvitskap lirer av seg konspiratorisk bullshit av den typen ein vanlegvis finn i kommentarfeltets mørkaste avkrokar, er sjølvsagt inkje anna enn hårreisande. Samstundes er det jo unekteleg fascinerande å sjå kor elegant og uanstrengt denne sjølverklærte forkjempar for logikk som politisk rettesnor vekslar mellom innbyrdes uforeinlige synspunkt. 17. juli hevdar ho at «store deler av Afrika» er like farleg som Afghanistan, som altså ifølgje henne sjølv er er «veldig farlig». Fem dagar seinare, i eit tilsvar til Ehsas’ tilsvar vedrørande Abbasi-saka, skriv ho derimot at Afrika er «et meget rikt kontinent» kor «fremtiden [er] lys» og at det difor er «ingen grunn til å migrere fra Afrika til Europa».

Her ser vi at Haaland Matlary sjølv freistar å tilpasse terrenget til sitt eige moralske kart. Slikt kan skje den beste. Men det er pinleg når det skjer einkvan som forfektar at moralstyrt politisk debatt er, vel, umoralsk. Professoren freistar – som politimannen og kabinpersonalet på flyet Oslo-Berlin – å stilne legitim kritikk ved å vise til ei besynderleg form for autoritær snusfornuft. Ein slik debatteknikk har vi alle eit moralsk ansvar for å avvise.