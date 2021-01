Statsminister Erna Solberg hadde så vidt rukket å ønske oss godt nytt år 1. januar før hun slukket håpet om en god start på det nye året. På en hurtig innkalt pressekonferanse søndag kveld med lederne for alle regjeringspartiene, helseministeren, helsedirektøren og FHI-sjefen til stede, dro hun til med en sosial nedstengning av landet.

Pressekonferansen avdekket at koronavaksineringen dessverre ikke går helt på skinner.

På kritiske spørsmål fra journalistene innrømmet statsministeren at det er først nå vaksineringen begynner for alvor. Det er ti dager etter at det første vaksinestikket ble satt her i landet.

Pressekonferansen var en dyster og nesten uvirkelig seanse. Vi trodde det var lys i tunnelen og at 2021 måtte bli et bedre år med effektive vaksiner mot covid-19. Vi kan ha tatt feil. Til tross for strenge smitteverntiltak har smitten de siste ukene tatt seg kraftig opp.

Helsemyndighetene må ha visst om det en stund, men det ble ikke slått alarm før på lørdag.

Det er ikke noe å si på det regjeringen gjør nå. Derimot er det sterkt kritikkverdig at tiltakene ikke kom tidligere. Det er mange som spør hvorfor det ikke ble slått alarm før jul. Man trenger ikke være smittevernekspert for å forstå at det ikke er fornuftig å la landet drive inn i julefeiringen og nyttårsfeiringen med økende smitte i befolkningen. Feiringen burde rett og slett ha vært avlyst i år. Vi kunne tatt det igjen neste år.

Man kan mistenke regjeringen for at den ikke våget å ødelegge juleselskapene og nyttårsfeiringen for befolkningen i et valgår. Jula er hellig for folk flest. Tar du jula fra en nordmann, tar du omtrent livet av ham.

Men det er bedre det enn å la et dødelig virus spre seg med rekordfart blant folk.

Regjeringen, FHI og Helsedirektoratet har så langt under pandemien vært flinke til å reagere i tide med harde tiltak. Denne gangen glapp det. En sosial nedstengning er helt nødvendig for å begrense smitten. Men den burde ha vært annonsert på forhånd slik at vi alle, og spesielt skolene, hadde fått tid til å forberede oss. Søndag kom tiltakene som julaften på kjerringa. Det er dårlig styring og planlegging.

Statsministeren legger noe av skylda for sendrektigheten på FHI. Så sent som 28. desember fikk regjeringen beskjed fra FHI at de ikke ville tilråde nye tiltak. De ville vente til begynnelsen av januar.

Det var et dårlig råd som regjeringen burde ha oversett.

Vi kan leve med fortsatt hjemmekontor og vi kan klare oss uten hjemmebesøk. Fritidsreiser innenlands og utenlands kan vi også enkelt kutte ut. Alkohol-kutt på restauranter lever vi godt med.

Det kan derimot ikke de som driver restauranter og barer. Det er en stor og uakseptabel svakhet ved opplegget at det ikke følger penger med til de som rammes av tiltakene. Restaurantbransjen over hele landet risikerer å bli utradert hvis ikke regjeringen kommer med bedre støtteordninger.

Det kom flere dårlige koronanyheter på søndagens pressekonferanse med regjeringen. Det viser seg at vaksineringstempoet i Norge er dårligere enn i mange andre land. Den første vaksinedosen ble satt andre juledag. Det foregikk direkte på TV med statsministeren, helseministeren og byrådslederen i Oslo til stede på videolink. Hele folket jublet. Vaksineringen var i full gang. Vi kunne puste lettet ut, men ikke senke skuldrene.

Smitteverntiltakene måtte fortsatt følges.

Etter PR-framstøtet på TV har det gått i stå. Selv om det allerede har kommet 45.000 vaksinedoser til Norge, var det søndag bare registrert 2.113 vaksinerte. Med dette tempoet vil det ta mange år før befolkningen er vaksinert. I Danmark er for eksempel 40.000 vaksinert. Statsminister Erna Solberg hadde ingen god forklaring på hvorfor det går så tregt i Norge. Hun sa at det er først denne uka det vil bli satt full fart på vaksineringen her i landet.

Det er helt nødvendig. Tempoet må betraktelig opp skal målet om å vaksinere alle i løpet av noen måneder nås. Vi er blitt fortalt at kommunene var klare til å vaksinere. Utstyret og folkene var på plass.

Vaksinering er noe vi er god på her i landet.

I Norge vaksineres barna mot mange smittsomme sykdommer. Vi møter vaksiner hele livet. Influensavaksinen for eksempel er det mange som får hvert år. Koronavaksinen er ikke vanskeligere å sette enn andre vaksiner. Den har ikke flere bivirkninger enn influensavaksinen.

Norge mottar 40.000 doser i uka av Pfizer-vaksinen. Moderna-vaksinen er nå klar for å rulles ut. Andre vaksinevarianter står for tur. Hvis det ikke oppstår propper i systemet, ville de fleste være vaksinerte innen sommeren. Neste årsskifte blir derfor mye bedre enn det vi har lagt bak oss.