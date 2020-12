Dette er en katastrofe, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun besøkte Gjerdrum onsdag. Situasjonen siden de første meldingene om jordraset kom har vært kaotisk og uoversiktlig. Onsdag ettermiddag, lenge etter det første raset, var det mennesker som ikke var gjort rede for. Å ikke vite hvor sine nærmeste er, er en smerte det er umulig å forestille seg.

Det er for tidlig å peke bastant på årsaker. Vi vet at mildt og vått vær kan føre til jordskred. Vi vet også at Romerike har vært utsatt for dette før, og at området består av mye kvikkleire. Det gjør det risikabelt å bygge. Dokumentasjonen VG har bragt om innsigelser mot bygging i Nystulia bør studeres nærmere.

Men dette raset er voldsomt og uforutsigbart. Det kan komme mer, og da må vi som samfunn sørge for at vi er forberedt. 2020 har gitt oss omfattende prøvelser når det gjelder beredskap. Vi hadde aldri forventet en pandemi. Vi forventer heller ikke at hele boligfelt raser sammen. Dugnad og frivillige er essensielt i krisesituasjoner. Tankene til alle de som har stilt opp bør være mange og varme. Men overfor klimaendringer og påfølgende naturkatastrofer holder ikke dugnad alene. Det holder heller ikke mot en pandemi. Trolig går vi inn i en tid hvor vi må forholde oss til risiko på en annen måte enn vi har gjort en god stund.

Desember har vært rekordvåt. Januar ifjor var rekordvarm. Det slås værrekorder hele tiden. Det er utvilsomt at det påvirker forholdene rundt oss.

Katastrofer som denne er en påminnelse om hvor små vi er i møte med naturkrefter, og hvordan ekstremværet påvirker oss mye mer konkret enn mange forholder seg til i det daglige. Vi tror jo ikke at huset vårt vil rase i morgen. Men det er nettopp denne bevisstheten vi må jobbe med.

Året 2020, koronaåret som alle ville bli ferdige med, fikk en ekstra brutal avslutning for lokalbefolkningen på Gjerdrum. Uten forvarsel har mennesker fått livene sine snudd på hodet. Hus er rast sammen midt i en juletid som har vært så kjærkommen for mange. Det er brutalt og vondt. Men det må ikke være utenkelig.