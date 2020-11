Er Solskjær og United utsatt for urettferdig kritikk? Jeg vil påstå det. Hver uke er det noen som ønsker han ditt pepper’n gror. Og hver uke er det vinn eller forsvinn for den norske manageren i Manchester United. I hvert fall om vi skal tro engelsk presse. Der er det daglig noen som ønsker Solskjær ut. Og i kulissene venter Mauricio Pochettino. Også det ifølge den samme pressen. Det kan ikke være enkelt å holde ro i rekkene innad. Fotballspillere leser vel også aviser? I hvert fall noen av dem må vi vel tro? Om du ikke får spille så mye som du ønsker, kanskje er en forandring noe du slettes ikke er så negativ til?

Denne helgen skal Manchester United ut mot Southampton. Og Southampton, de ligger på femte, fire poeng foran United. Ingen enkel oppgave.

Og nok en gang er dette en «må vinne kamp» for Manchester United. Igjen; ifølge ekspertene. Alt annet enn tap vil skape uro, nok en gang. Ikke nødvendigvis kun fordi det ville være tre tapte poeng, men fordi United er verdens største klubb. Alle som følger fotball har en mening om dem. Og da mener jeg alle.

I den andre enden av Manchester, i hvert fall den lyseblå, er det Pep Guardiola som styrer skuta. Der er det helt andre toner enn på Old Trafford. Mens Pep slipper unna, snakkes det om krise for Solskjær. Ingen ønsker Pep ut av døra. Tvert imot, han fikk ny kontrakt nå nettopp. Der i gården ville det vært krise om manageren tok sin hatt og gikk. Det ble sett på som en seier å få beholde den meritterte treneren. To helt forskjellig verdener der altså.

Det kan være greit å minne om at Manchester City ligger bak United på tabellen. Likevel er kritikken mot Guardiola ingenting mot den Solskjær må tåle. City er et etablert lag, de skal kjempe om trofeer nå. I dag. Som det er nå, virker en seier i serien hjemme eller i Champions League et stykke unna for Pep. Solskjær derimot, han er ferd med å bygge et nytt lag. Det er ikke denne sesongen de skal klyve helt til topps. Da ser det enda underligere ut med den knallharde kritikken mot Solskjær, uke etter uke. For i City, der er det jo snart krise. Eller?

Manchester United har hatt en treg start på sesongen, ja da. Men de kan fortsatt vinne ligaen. City likeså. Ingenting er avgjort. Det er i grunn kun Liverpool og Tottenham som har levert av «de seks store», men selv der har det variert voldsomt. Liverpool tapte 7–2 for Aston Villa for eksempel. Liverpools Jürgen Klopp fikk gjennomgå litt i media, men ikke like mye som Solskjær da United tapte 1–6 for Tottenham. Igjen fikk Uniteds manager kritikk av eksperter og presse, til tross for at Solskjærs oppdrag i United er å ta United inn i en ny tid med et nytt lag. Da bør man ha litt is i magen. City tapte for øvrig også for Spurs, så der er de to managerne i Manchester ganske så likt stilt.

Taper United for Southampton, vil kravet om Solskjærs avgang øke. Om City skulle snuble mot Burnley denne runden er jeg ikke sikker på at like mange vil kreve at Pep Guardiola skal gå. Uansett har nok begge jobb mandag.

Å sparke en manager som har fått i oppgave å bygge et lag virker veldig rart. Nesten like rart som å forlenge kontrakten til en manager som virker å være på nedadgående kurve.

