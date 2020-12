De fleste trodde at valget neste år vile bli et heftig oppgjør mellom statsminister Erna Solberg fra Bergen og Ap-leder Jonas Gahr Støre fra Oslo. En repetisjon fra valget i 2017 med andre ord.

Det er omtrent som det skal være. Høyre mot Ap. Kvinne mot mann. Erna og Jonas er ulike i stil og politikk. Men de utfyller hverandre. Begge er kompetente til å styre landet.

I høst har en ung gårdbruker fra Hedmark blandet seg inn i selskapet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har kommet som en rakett. Partiet hans er i størrelse på linje med Høyre og Ap. Vedum kan benekte så mye han vil. Men så lenge Sp er like stort eller større enn Høyre og Ap vil han i velgernes øyne være en statsministerkandidat. NRK har allerede avviklet den første statsministerduellen mellom Erna og Trygve. Det kommer til å bli flere.

Vedum er den rake motsetning av Støre og Solberg. Mens det lukter etterbarberingsvann og parfyme av Jonas og Erna, lukter det fjøs av Trygve. Støres Oslo-dialekt og Solbergs finslipte Bergens dialekt sier alt om hvor forskjellige de er. Solberg og Støre er de store byenes naturlige statsministerkandidater. Vedum er utkantenes og bøndenes kandidat.

Støre og Solberg kan snakke over hodene på folk. Vedum snakker til folk.

Det er aldri noen tvil om hva han mener. For en politiker er et enkelt og forståelig språk gull verdt. Solberg og Støre har aldri stått fram som store humorister. Vedum derimot sprer glede og god stemning med sin smittende latter og historier. Det er ikke vanskelig å forstå at denne mannen får nye velgere til Sp.

På Opinions partibarometer denne uka var det nære på at ikke Sp ble landets største parti. Vedums parti gikk fram med 4,4 prosentpoeng til 22,2 prosent. Erna Solbergs parti gikk tilbake med 1,7 prosentpoeng til 22,9 prosent. Støres Ap gikk fram med 1,4 prosentpoeng til 21,8 prosent. For første gang har vi et politisk landskap dominert av tre nesten like store partier.

Ni måneder før stortingsvalget er det helt åpent hvilket parti som blir størst. Mens både Erna Solberg og Jonas Gahr Søre kjemper i motvind, har Trygve Slagsvold Vedum vinden i ryggen. Hvis det ikke blir væromslag, kan Sp bli største parti etter valget. Vedum kan da bli statsminister i en Sp/Ap-basert regjering. Da Vedum første gang sa at han gikk for en topartiregjering av Sp og Ap, var det ingen som trodde at det kunne skje. SV måtte bli med. Det er ikke lenger like opplagt. Målinger viser at Sp og Ap nå bare trenger noen få mandater på flertall. Hvis Ap kniper noen mandater, og Sp holder koken fram til valget blir det flertall for Vedums regjering.

Erna Solbergs parti ligger fortsatt an til bli størst, men hun ligger dårligst an av de tre til å bli statsminister. KrF og Venstre må over sperregrensen på 4 prosent og Frp må bli større hvis regjeringen skal få flertall. Erna Solbergs tid som statsminister er antakelig ute etter valget i september neste år. Åtte år som statsminister er likevel imponerende med tanke på den sammensatte flokken hun har ledet disse årene. Hennes første periode med Frp var den beste. Utvidelsen med KrF og Venstre i regjeringen og Frp utenfor har ikke vært bra.

Støres hovedproblem er at Trygve Slagsvold Vedum har stjålet Aps posisjon som det mest synlige opposisjonspartiet. Aps strategi i forrige periode med å få innflytelse gjennom samarbeid med regjeringen, slo helt feil. Valgresultatet i 2017 viste at det var en politikk Ap-folk ikke likte. I denne perioden har tidigere Ap-velgere fortsatt å rømme over til Sp. Eller de har satt seg på gjerdet. Nå er det enklere å få velgere ned fra gjerdet, enn det er å få tilbake velgere som har rømt til et annet parti. Her ligger Aps mulighet til å vokse fram mot stortingsvalget.

Sp tar velgere fra alle partier utenom Rødt. Det er paradoksalt nok et problem for partiet. Sps framgang skyldes både Vedums popularitet og at partiet er mot alt regjeringen finner på. I valgkampen kan ikke Sp bare fortelle hva partiet er mot. Det må også gi beskjed om hva partiet er for. Da kan det hende at frafalne Frp-ere får problemer med å forstå hvorfor de har havnet i samme parti som tidligere SV-velgere. Vedums prosjekt kan sprekke.