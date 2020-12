I 1933 lanserte Arbeiderpartiet slagordet «By og land hand i hand».

To år senere kom kriseforliket mellom Bondepartiet (dagens Senterpartiet) og Ap. Det la grunnlaget for Johan Nygaardsvolds regjering og Aps politiske dominans før og etter andre verdenskrig.

Når vi i disse dager ser meningsmålinger som for aller første gang viser Sp større enn Ap, kom jeg til å tenke på disse historiske hendelser. Ap er ikke lenger det ensidig dominerende partiet, og de neste månedene vil si mye om partiets sjel. Er det viktigste det man ønsker å oppnå med politikken eller posisjonene som følger av den? Man trenger ikke være synsk for å spå at Ap-politikere som de siste tre årene har hatt mer enn nok med uforsonlige fronter mellom parter som burde vært på samme lag, lett kan fristes ut i nye kamper.

Med Sp om velgernes gunst eller interne slag om posisjoner før og etter valget.

Mens tankene kretset rundt by og land – før og nå – hentet jeg ei godt brukt bok ut av bokhylla. Jeg har tidligere skrevet om de kloke tekstene, ofte overraskende aktuelle den dag i dag, som ble forfattet av redaktør Torgeir Vraa i Fremtiden i Drammen.

For 100 år siden hadde han arbeiderpressens soleklart beste penn. De glitrende tekstene ble utgitt i bokform. I noen av dem var han alvorlig, som da han som den første norske redaktør advarte mot Adolf Hitler. Andre ganger skrev han lett om bærene i hagen. Men alltid lå det politisk bevissthet bak ordene.

Jeg husket at Vraa var den eneste arbeiderpresseredaktøren som agiterte for tettere bånd mellom bønder og arbeidere. Han døde riktignok et drøyt halvår før det historiske samarbeidet, kriseforliket, på 30-tallet, men fram til det hadde han insistert på at han ville forene bondefolk og fagbevegelse.

Under avisens logo trykket han hver dag «bonde- og arbeiderblad» med stolthet.

Derfor fant jeg fram gamle tekster der redaktøren brukte gårdsbegreper som «Snu torva» for å bildelegge hvordan han mente at samfunnet måtte sås og høstes på ny. Pekefingeren var rettet mot den politiske hovedmotstanderen: «Jeg mener at Høire (…) sår omtrent bare ugress. Jeg har ikke funnet en edel plante så stor som en mainepe engang som har Høire til ophav». Og mot interne stridigheter i eget parti: «Hovedinntrykket blir ved å se utover Det norske arbeiderparti efter disse ukers kamp: Her har ingen venner handlet. Tiltross for alle hyklerske vennskapsforsikringer».

Jeg humret, satte boka inn i hylla igjen og tenkte at den godeste Vraa fort hadde skrevet omtrent det samme om han levde i dag. God fredag!