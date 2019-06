Jeg skal ikke dvele ved dette, jeg vet at det er upopulært å skryte av hvor mye nedbør jeg har tålt i mitt tidligere liv, og denne dagen hadde fortsatt mer å by på.

Jeg ble litt imponert da det på kvelden begynte å buldre og brake ute, vedvarende i nærmere et kvarter, uten at skyene over oss var spesielt mørke og truende. Noe sånt har jeg aldri opplevd før, selv ikke i min tid på Vestlandet, og tenkte at det måtte være atmosfæriske etterdønninger av uforløst lyn og torden fra ettermiddagen. For det hadde jo ikke vært mye til lyd og torden før, nevnte jeg det? Bråket var likevel så forstyrrende at jeg ble stående en stund på verandaen for å følge utviklingen. Hvordan høres det egentlig ut før et jordskjelv?

Da jeg kom inn til virkeligheten igjen, også kjent som sosiale medier, dundret det løs for alvor. Noen hadde oppdaget at dette dreide seg om et fyrverkeri, og internettet lyste opp som aggressive lynnedslag. Det var ganske tydelig at dette bråket ikke var noe folk flest fant glede i. Snarere tvert imot.

Det var Nor-Shipping 2019, en messe for sjøfarten, som på denne måten innfridde lovnadene om et «større fyrverkeri enn Oslo noensinne har opplevd» nede på Akershuskaia. Det kan godt stemme, i alle fall lydmessig, siden dette tydeligvis ble hørt av en halv million mennesker over hele byen. Et offentlig nyttårsfyrverkeri i Oslo koster litt under en million, så hvis dette var større, da har dette kostet over en million. De ville vel at folk skulle høre at de hadde det moro, og mye penger attpåtil. Men, det er klart, dette er et miljø som holder seg til havene, som slipper å betale bompenger på landeveiene, og da har de vel råd til tidenes dyreste fyrverkeri på en av årets lyseste kvelder.

Det skal også ha vært et lignende fyrverkeri der nede i fjordkanten kvelden før. Dette var for John Fredriksens 75-årsdag. Han er Norges rikeste mann, han må få holde på som han vil, men da blir det jo fristende for alle de andre som ikke har tjent fullt så mye på shipping å vise hva de er gode for. Har de ikke 75 milliarder i banken, så kan de i alle fall brenne av fyrverkeri for en million.

Nå som jeg skriver dette er klokka 12 fredag formiddag, og nå smeller det igjen. Det er salutt her nede i gata et sted, sannsynligvis fra Akershus Festning. Kan det være en markering av at vi har kommet helskinnet gjennom ei uke med krisemøter i Fremskrittspartiet? Nei, som undersøkende journalist har jeg funnet ut at dette var en markering av 114-årsdagen for unionsoppløsningen fra Sverige. Sånn er det blitt, at feiringen av Unionsoppløsningen høres ut som en liten fis i forhold til fest i skipsfarten.