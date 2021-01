Til og med dem som tar feil. Tenk om man etter hver fotballkamp skulle la treneren fra det tapende laget få forklare at de egentlig burde vunnet, akkurat som det var et amerikansk valg det dreide seg om.

Eller, høre fra en misfornøyd skiløper som skylder på været. Eller klimaendringene.

Vi er heldigvis på vei ut av tida der fornekterne hver gang det var snakk om menneskeskapte klimaendringer skulle fortelle om noe de hadde lest i ei bok. Dette viktige temaet har Carl I. Hagen uttalt seg om mer enn de fleste andre her i landet. Nye store tenkere banker på. Neste gang Dagsrevyen lager et innslag om en eventyrer som legger ut på verdensomseiling i et badekar kommer Anders Magnus til å intervjue en amerikaner som mener at jorda er flat. En oppfatning som har økende oppslutning jorda rundt.

Når vi nå har begynt massevaksineringen gir NRK en stemme til sykepleieren som ikke synes effekten er dokumentert, og som også har lest en artikkel på internett der det sto at vaksinen inneholdt en mikrochip som kunne spionere på oss. NRK måtte etterpå fjerne en påstand om at det var «veldig lite» vaksinen kunne hjelpe mot. Akkurat dette syntes jeg var strengt.

Hvis vaksinen hjelper mot korona gjør det ikke noe om den ikke beskytter mot glatte fortau.

Nei da, jo da, alle må med. Dave Grohl i Foo Fighters kom med en engasjert hyllest til alle lærere på TV-konserten for Joe Biden. Da er det like før vi forventer at Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, etterpå får påpeke at også direktørene i utdanningsetaten har fått et betydelig utvidet ansvarsområde.

Årets største medierabalder har handlet om Fredrik Solvangs «Debatten», der NRK enda en gang tok Resetts redaktør Helge Lurås inn i varmen for å gi ytre høyre en stemme. Kunne man tenke seg en VAR-situasjon i studio, der man rett og slett avbryter Lurås mens faktisk.no sjekker fakta, lar seerne sitte og vente spent, og så kommer tilbake med dommen? Kanskje med et forsmedelig resultat for debattanten som må i gapestokken, men det øker underholdningsverdien.

Lurås i en gapestokk, hva gir dere meg?

At Trygve Slagsvold Vedum sang i «Maskorama» må ikke medføre at Kjell Ingolf Ropstad skal være med i neste sesong av «Valpeskolen». Alle reportasjene om den uhøytidelige Instagram-kontoen til Olaug Bollestad trenger ikke utløse tilsvarende saker om – nei, nå kommer jeg heldigvis ikke på noen tilsvarende saker.

Er det forresten bare jeg som henger meg opp i at Bollestad fremstiller seg som fru Larkins? Hun i TV-serien het bare Larkin. Flertallet er en engelsk familiebetegnelse, tilsvarende Bollestads. Men hun er ikke fru Bollestads! Dette tar jeg gjerne en debatt om, bare jeg slipper å diskutere med noen som mener at jeg tar feil.